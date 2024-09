Norvegia, paese ospite della Naples Shipping WeeK

La Norvegia detiene un ecosistema marittimo completo lungo tutta la filiera e un network unico di cluster regionali. Da sempre il Paese scandinavo rappresenta un'eccellenza, a livello mondiale, nell'ammodernamento delle navi, attraverso l'abbattimento delle emissioni di Co2 e il processo di digitalizzazione. La quota di navi a basse o a zero emissioni costruite nei cantieri navali norvegesi è superiore alla somma delle quote di tutte le altre nazioni cantieristiche. Norwegian Shipowner's Association, l'associazione degli armatori norvegesi mira a ordini esclusivamente di navi a emissioni zero a partire dal 2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

In quest'ottica Innovation Norway, organizzazione governativa per la promozione del commercio, ha deciso di partecipare a Port&ShippingTech, main conference di Naples Shipping Week all'interno della sessione dal titolo Green Ports&Shipping Summit. L'obiettivo è diffondere e condividere conoscenza sulle eccellenze norvegesi, facilitare il dialogo tra istituzioni, tra cluster e aziende norvegesi con le realtà italiane, e promuovere collaborazioni tra i due Paesi per accelerare la decarbonizzazione dei trasporti marittimi.

La delegazione norvegese è rappresentata da alcune delle aziende e associazioni più autorevoli del Paese, impegnate nella decarbonizzazione del settore dello shipping. Nel dettaglio le aziende presenti a Port&Shipping Tech sono:

Maritime CleanTech – Cluster leader a livello globale in ambito soluzioni marittime sostenibili.

Blue Maritime Cluster – Cluster di eccellenze mondiali nella progettazione, costruzione, equipaggiamento e gestione di navi all'avanguardia.

Porto di Bergen - Da centinaia di anni una delle città più importanti della Norvegia per il commercio, la pesca, le attività petrolifere, la tecnologia navale, il turismo crocieristico e l'acquacoltura. Oggi Bergen è il secondo porto più grande della Norvegia ed è una delle destinazioni crocieristiche più popolari del Nord Europa. Le sue principali aree di interesse sono la promozione del trasporto marittimo e la gestione, il funzionamento e lo sviluppo delle strutture portuali. Il porto di Bergen è impegnato nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per un porto più rispettoso dell'ambiente.

Brødrene AA - Azienda leader nella realizzazione di imbarcazioni in fibra di carbonio a efficienza energetica. Tra i vari progetti realizzati in Norvegia ci sono imbarcazioni turistiche elettriche Seasight (www.braa.no/seasight), operative nei fiordi norvegesi, e i catamarani elettrici Future of the Fjords Future of the Fjords (braa.no).

SEAM AS - Sviluppatore e integratore di sistemi di soluzioni e tecnologie a basse e zero emissioni per le navi e il settore marittimo.

PASCAL Technology – Soluzioni per ridurre impatto ambientale e migliorare efficienza di imbarcazioni elettriche a lungo raggio e traghetti.

KONGSBERG MARITIME - Kongsberg Maritime è leader mondiale nella tecnologia navale e fornisce soluzioni innovative e affidabili in tutti i settori dell'industria marittima, con l'impegno convinto di promuovere operazioni marittime più ecologiche, sicure e intelligenti. Con sede centrale a Kongsberg, in Norvegia, l'azienda gestisce strutture di produzione, vendita e assistenza in 34 Paesi in tutto il mondo. Le soluzioni di Kongsberg Maritime comprendono una gamma completa di tecnologie per il settore navale, tra cui automazione, sicurezza, impianti di governo, navigazione, posizionamento dinamico, gestione dell'energia, sistemi di propulsione e servizi di progettazione navale. Kongsberg è stata selezionata da Höegh Autoliners per l'aggiornamento dei sistemi di propulsione di dieci PCTC Vessels.

BERGEN ENGINES - Realizza motori medium-speed ad alta efficienza alimentati a combustibile liquido e gas per applicazioni marittime e terrestri. Capaci di utilizzare combustibili sostenibili come idrogeno e ammoniaca, più di 3.500 motori operano attualmente negli ambienti più difficili e ostili al mondo.

DNV - Società di classificazione leader nel mondo e un consulente riconosciuto per il settore Maritime.