Moby e Tirrenia-Cin presentano istanza per il concordato preventivo

Un concordato che consenta di poter proseguire sulla via delle trattative. È quanto hanno scelto di chiedere i consigli di amministrazione della Moby e della CIN (Compagnia Italiana di Navigazione), decidendo nello specifico di presentare istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161 sesto comma della Legge Fallimentare per entrambe le società. Questa deliberazione ha dunque lo scopo di consentire alle aziende di proseguire le trattative con i propri creditori per il raggiungimento di un accordo di ristrutturazione sotto la supervisione e protezione del tribunale di Milano, per salvaguardare la continuità aziendale e assicurare il normale funzionamento dei servizi marittimi per i clienti, i dipendenti e le industrie connesse.

Già nello scorso settembre le due società avevano sventato una richiesta di fallimento presentata al tribunale di Milano da parte di un gruppo di bondholders. Da allora, il gruppo ha cercato più volte di trovare un'intesa con i creditori. E il gruppo Moby spiega in una nota di puntare a raggiungere, nei termini stabiliti dalla legge, proprio un accordo con i creditori che sia equo, di comune soddisfazione e in grado di assicurare che le società possano superare le loro attuali difficoltà e proseguire il rilancio del gruppo nell'interesse di tutte le parti. Questo percorso, dicono, sarà basato su una situazione del gruppo che presenta fondamentali economici validi, come dimostrato dall'andamento largamente positivo registrato lo scorso anno.

La compagnia ritiene anche di essere nella posizione migliore per cogliere le opportunità che stanno emergendo con la ripresa dei viaggi e ha già posto in atto tutte le misure necessarie per continuare a crescere. Le opportunità – sottolinea la nota Moby – includono il rafforzamento di tutti i collegamenti, e in particolare quelli da e per la Sardegna, che raggiungono un totale di 166 partenze, la riapertura anticipata della stagione per la Corsica e i nuovi accordi di partenariato per ampliare l'offerta nei confronti della Sicilia. Pertanto le attività del gruppo e i servizi ai viaggiatori non subiranno alcuna conseguenza rispetto al percorso intrapreso e, infatti, saranno garantiti dalla procedura, che ha come obiettivo principale la salvaguardia della continuità aziendale nell'interesse dei clienti, dei fornitori e dei dipendenti.

Il piano di sviluppo, predisposto con l'assistenza dei consulenti PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners prevede inoltre di consolidare in breve tempo un equilibrio economico e verrà presentato nei prossimi giorni ai creditori, con i quali si è interrotto un dialogo costruttivo. Alla luce dei recenti sviluppi e dell'imminente deposito ai sensi dell'articolo 161 sesto comma della Legge Fallimentare - conclude la nota – l'assemblea degli azionisti non sarà convocata per approvare i risultati finanziari per l'anno terminato il 31 dicembre 2019.

Sesto Comma

Il sesto comma dell'articolo 161 della legge fallimentare, quello che intendono applicare i due consigli di amministrazione, prevede che "l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma".