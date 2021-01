Le compagnie non speculano sulla capacità delle navi. Parola del World Shipping Council

Tutta la catena del trasporto container risente degli effetti di questa lunga crisi sanitaria, col risultato che la domanda di capacità sulle navi supera di molto l'attuale offerta e i prezzi naturalmente aumentano. Ma anche se tanti spedizionieri ritengono che le compagnie stiano speculando sulla situazione, il World Shipping Council ha pubblicato uno studio che dimostrerebbe il contrario, sottolineando l'impegno degli armatori per adottare tutte le misure disponibili per migliorare la velocità e l'efficienza del movimento del carico, compreso l'utilizzo di tutto il tonnellaggio disponibile.

Quando la domanda è scesa di circa il 20-30% nel secondo trimestre del 2020, spiega l'organismo internazionale, i vettori hanno ridotto i servizi e le navi inattive. Tuttavia, con l'aumento del volume del carico, i vettori hanno ridistribuito tali risorse il più rapidamente possibile. Alphaliner ha concluso alla fine del 2020 che la flotta inattiva era appena al 2,5% e più della metà di quella (62%) rappresenta navi che si trovano nei cantieri navali per riparazioni e altri servizi. La metà di gennaio segna normalmente l'inizio delle riduzioni di capacità in previsione delle vacanze del capodanno lunare cinese quando le fabbriche in Asia chiudono, ma non è questo il caso quest'anno, indicando che i vettori faranno il miglior uso possibile di questo tempo per eliminare i volumi Asia.

Inoltre, ribadisce il World Shipping Council, i vettori condividono la capacità di massimizzare l'efficienza. Gli accordi di condivisione delle navi sono estremamente importanti durante i periodi di forte domanda di capacità delle navi. Garantiscono che tutti gli slot disponibili vengano utilizzati anche quando un singolo operatore non ha una domanda sufficiente dai suoi clienti per una particolare navigazione. Con un accordo di condivisione delle navi, tale capacità può quindi essere messa a disposizione di altri vettori partner per offrire ai propri clienti. Contrariamente a quanto pensano alcuni, i vettori non starebbero abbandonando gli investimenti di capacità per il futuro. Proprio di recente, Alphaliner ha concluso che: "Nonostante i timori di un crollo del mercato al momento dell'epidemia di Covid-19, il 2020 si è concluso con un aumento significativo dell'attività di ordinazione", con il portafoglio ordini globale di nuove navi portacontainer che cresce al 10% della capacità globale.

Fattori che influenzano l'affidabilità del servizio

La pandemia ha gravemente compromesso l'accesso a container e attrezzature. Poiché le operazioni di trasporto terrestre, portuale e di stoccaggio sono state colpite da blocchi, carenza di manodopera e sovraccarichi di volume, il posizionamento, l'uso e la restituzione dei container all'interno della catena di approvvigionamento globale è rallentato. Oltre a massimizzare la capacità delle navi, i vettori stanno lavorando per migliorare l'accesso alle attrezzature per container. Stanno accelerando il riposizionamento dei contenitori vuoti in eccesso e acquistano, noleggiano, riparano e spediscono tutti i contenitori disponibili. Sfortunatamente, più container semplicemente non sono immediatamente disponibili, quindi è necessario adottare tutte le misure per migliorare l'utilizzo della flotta di container esistente. I ritardi che si verificano a terra hanno un impatto diretto sulla capacità dei vettori di attraccare e scaricare le navi secondo il programma e sulla capacità dei vettori di fornire attrezzature per container vuote quando e dove è necessario. È importante che tutti gli utenti dell'attrezzatura, compresi i clienti e i fornitori di trasporto terrestre, restituiscano prontamente i contenitori vuoti per rendere l'attrezzatura disponibile per il prossimo cliente.

Le tariffe oscillano con la domanda

Nonostante le azioni per aumentare la capacità disponibile delle navi, la domanda di capacità supera di gran lunga l'offerta. Come in ogni mercato libero, ciò esercita una pressione al rialzo sui tassi. Spedizionieri e spedizionieri, constata il World Shipping Council, comprensibilmente non sono contenti, ma non bisogna dimenticare che questo è lo stesso fondamentale di mercato che ha mantenuto le tariffe molto basse per diversi anni. La storia mostra, dice l'organizzazione internazionale degli armatori, che i tassi oscillano nel corso degli anni con lo spostamento della domanda e dell'offerta, passando da livelli elevati abbastanza rapidamente con la stabilizzazione delle condizioni di mercato. Questo modello è abbastanza evidente se si guarda all'indice dei tassi globali medi di Drewry negli ultimi dieci anni. I tassi sono aumentati nella seconda metà del 2010 durante la ripresa dopo gli anni di recessione del 2008 e del 2009. Man mano che la capacità delle navi e la domanda di merci sono tornate più in equilibrio, le tariffe sono diminuite costantemente fino a raggiungere un minimo nel 2016.

È ora di collaborare

Nelle catene di fornitura globali, produttori e rivenditori normalmente operano con mesi e anni di pianificazione futura. I vettori investono miliardi di dollari in navi e altri asset in base alle aspettative per i prossimi 25-30 anni. Nessuna parte della catena di approvvigionamento è orientata alla gestione degli estremi che si verificano attualmente e la richiesta di una regolamentazione in una situazione così anomala non risolverà i nostri problemi attuali. Tutte le parti stanno facendo il possibile per affrontare questa pandemia senza precedenti. Sfortunatamente, possono inconsapevolmente causare problemi ad altre parti della catena. "È necessario dunque – conclude la sua analisi il World Shipping Council – un dialogo più stretto per tutti noi per capire meglio come sostenerci a vicenda e collaborare per ottenere risultati migliori. Per rimuovere i colli di bottiglia, la velocità dei container deve aumentare, le previsioni devono essere più accurate e la trasparenza deve aumentare lungo la catena di approvvigionamento. I vettori marittimi stanno facendo del loro meglio per gestire le interruzioni della catena di approvvigionamento causate dal Covid-19 e invitano tutte le parti a impegnarsi in modo costruttivo per fare lo stesso".