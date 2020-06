Duecentomila marittimi sulle navi bloccate dal contagio. La denuncia degli armatori tedeschi

"È una situazione insostenibile che i cambiamenti dell'equipaggio non siano ancora consentiti in nessuno scalo a un livello adeguato. Siamo preoccupati per i nostri marittimi, per la loro salute e per la sicurezza delle navi". Ad esprimere queste serie preoccupazioni è Alfred Hartmann, presidente del VDR (Verband Deutscher Reeder), l'associazione degli armatori tedeschi, che nel suo appello urgente alle nazioni mette in guardia contro i rischi che questa situazione, se non cambia, può comportare: "Le catene logistiche saranno interrotte perché le navi non possono navigare verso le loro prossime destinazioni. Ciò significa che le forniture di rifornimento, come prodotti alimentari, materie prime o farmaci, saranno messe in pericolo per tutti noi".

Oltre 1,2 milioni di marittimi sono attualmente in servizio su circa 55.000 navi marittime in tutto il mondo. Di solito 200.000 di loro cambiano ogni mese man mano che il loro periodo di servizio a bordo termina. Questo sistema è ormai fuori servizio da un quarto di anno a causa della pandemia della corona. Dopotutto, quando si verifica un cambio di equipaggio, il porto interessato deve consentire ai marittimi di sbarcare da una nave. Inoltre, i marittimi devono prendere un volo per i loro paesi di origine da un aeroporto situato vicino a un porto e, infine, i marittimi devono poter entrare nei loro stati di origine. Al contrario, il personale sostitutivo deve essere assunto a bordo in modo che la nave in questione possa continuare il suo viaggio. "In alcuni porti, in particolare in Europa, Hong Kong o Singapore, questo è di nuovo possibile", spiega Hartmann. "Ma non permettiamoci di essere ingannati: come sempre, i cambi di equipaggio di successo sono l'eccezione e di gran lunga non la regola". Nel frattempo 200.000 marittimi stanno aspettando di essere rimpiazzati sulle navi e altri 200.000 stanno aspettando a terra la loro prossima missione a bordo.

Secondo il VDR, il settore della navigazione marittima ha fatto tutto il possibile, con un'azione concertata e anche in cooperazione con i sindacati. "Assistiti dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), abbiamo già dato agli stati di tutto il mondo una procedura dettagliata per consentire il cambio sicuro dell'equipaggio anche in tempi di corona. Questa soluzione non costa denaro ed è semplice da implementare", ha affermato il presidente VDR, sottolineando: "Non sono le compagnie di navigazione che pongono il problema, ma i governi che non implementano queste procedure. Li esortiamo a revocare finalmente le restrizioni di viaggio e a consentire il cambio di equipaggio. I marittimi sono lavoratori chiave".

La causa dei marittimi ha recentemente assistito a un grande sostegno. In un videomessaggio, papa Francesco aveva ringraziato i marittimi per il loro servizio e la loro disponibilità a fare sacrifici, e il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres aveva espresso un avvertimento su "una crescente crisi umanitaria". Heiko Maas, ministro tedesco degli Affari esteri, ha assicurato ai marittimi in risposta in una lettera al VDR il suo aiuto per far classificare i marittimi come sistemicamente rilevanti non solo in Germania: "Sosteniamo esplicitamente l'impegno della Commissione europea e dell'IMO a garantire sia le loro navi che i loro equipaggi hanno la capacità di lavorare. "Ha indicato che la Germania aveva richiesto alle sue ambasciate "di contattare le autorità del governo locale e di sollecitare un miglioramento delle condizioni di arrivo e partenza in linea con le raccomandazioni dell'IMO".