Allievi ufficiali piloti e in ferma prefissata, il bando della Marina Militare

È stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento per l'anno 2021 di 6 allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e 170 allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) della Marina Militare. I posti a concorso – per i quali ci si potrà candidare fino al 3 giugno – saranno così ripartiti:

a) per l'ammissione al 20° corso per allievi ufficiali piloti di complemento, n. 6 (sei) posti, di cui 4 (quattro) per il Corpo di Stato Maggiore e 2 (due) per il Corpo delle Capitanerie di Porto;

b) per l'ammissione al 22° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale (laureati), n. 44 (quarantaquattro) posti, di cui:

1) n. 28 (ventotto) posti per il Corpo del Genio della Marina (12 per la specialità del genio navale, 5 per le armi navali e 11 per infrastrutture);

2) n. 14 (quattordici) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo (12 medici e 2 farmacisti);

3) n. 2 (due) posti per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo;

c) per l'ammissione al 22° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale (diplomati/laureati), n. 56 (cinquantasei) posti, di cui:

1) n. 48 (quarantotto) posti per il Corpo di Stato Maggiore;

2) n. 2 (due) posti per il Corpo del Genio della Marina, specialità armi navali, per l'impiego nel settore subacqueo;

3) n. 6 (sei) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo (4 biologi e 2 odontoiatri);

d) per l'ammissione al 23° corso per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale (laureati), n. 40 (quaranta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto;

f) per l'ammissione al 23° corso per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale (diplomati), n. 30 (trenta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto.