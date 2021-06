Nuovo servizio Sarjak Container Lines dai porti italiani per il Sud America

Con l'obiettivo di rafforzare la sua presenza nel Mediterraneo, Sarjak Container Lines, l'NVOCC (non vessel operating common carrier) indiano con sede a Mumbai, specializzato nel trasporto di carichi speciali, ha inaugurato un servizio regolare dai porti italiani per il Sud America. La prima spedizione è partita dal porto di Genova due settimane fa ed è in viaggio verso Cartagena in Colombia.

Il nuovo servizio con partenze regolari dai porti italiani dell'alto Tirreno e dell'alto Adriatico verso i porti di Buenaventura e Cartagena in Colombia e di Callao, Pisco, Salaverry, Matarani e Paita in Perù va ad aggiungersi alle rotte già servite dall'NVOCC verso il l'India e il sub continente indiano, l'Est e il Sud Est asiatico, il Medio Oriente, la costa occidentale americana, la Russia e i Paesi Baltici.

Anche per il nuovo trade, ad assistere Sarjak Container Lines in Italia, in Croazia e a Malta è l'agenzia marittima Intersea di Genova, parte del Gruppo Finsea. A fissare la prima spedizione per Cartagena composta da parti di un progetto per un impianto di filtraggio è stato Barbarini & Foglia. Due i lotti già inviati a inizio giugno, rispettivamente composti da un 40' flat e sette 40' open top/hard top e da due 20' e un 40' flat, con un terzo lotto già in programma per inizio luglio.

«Siamo molto orgogliosi della crescita che stiamo riscontrando in Mediterraneo – dice Matteo Revello, Sarjak Italian representative –. Grazie alla collaborazione con Intersea e il Gruppo Finsea ci siamo affermati anche in quest'area geografica per noi strategica, offrendo un'ampia gamma di servizi logistici e assistenza alle imprese dei Paesi dove operiamo».

Sarjak Container Lines, grazie a un ampio parco formato da special e super special container, in quasi vent'anni di attività si è consolidato sul mercato, specializzandosi nel settore di nicchia del trasporto ODC/OOG (overdimensional e out of gauge cargo), fornendo un servizio di trasporto completo door to door a industrie e clienti in tutto il mondo.