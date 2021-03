L'Isola Azzurra mai vista: è online Isoladicapriportal.com

È online Isoladicapriportal.com, il canale digitale di riferimento dell'isola di Capri firmato da Isola di Capri Conservancy. Il portale, interattivo e multipiattaforma, usa turismo, lusso, moda, design, cultura e attualità per far emergere tutti i linguaggi dell'isola e dei suoi protagonisti, dal più piccolo al più grande.

IL PORTALE

Isoladicapriportal.com è una piattaforma in grado di attrarre una comunità internazionale colta, alto spendente ed esclusiva, quella naturalmente interessata all'universo Isola di Capri. Prezioso, interessante, ricco di argomenti attuali, nazionali e internazionali, Isoladicapriportal.com comunica la natura dell'isola azzurra in tutte le accezioni del termine: dal retaggio culturale millenario al fascino dell'ambiente, fino a quello di destinazione turistica di lusso, attraendo e conquistando i propri lettori durante la vacanza, fino al termine del loro viaggio. E oltre…

I CONTENUTI

Allo storytelling sui distretti si aggiungono le tre sezioni con i musthave capresi: storia, cultura, arte, moda, natura, shopping e rendez-vous. Dal lifestyle della sezione Saper Vivere con gli articoli dedicati a Livio De Simone, Dior e Carmelina la pittrice di Capri, passando per Pucci, Pablo Neruda e gli scatti di Wilhelm von Gloeden, all'Agenda, con gli appuntamenti da non perdere, gli indirizzi giusti per lo shopping e le dritte da insider per una vacanza con i bambini. Ai tour guidati ed agli itinerari naturalistici e monumentali con mappe interattive racchiusi nello spazio Da Fare, in ‘Non solo Capri' si aggiungono anche spunti interessanti per vivere la Campania partendo dall'isola di Tiberio.

I NUMERI

Isoladicapriportal.com ha una struttura semplice e intuitiva. A partire dalla homepage esaustiva, che racchiude in un colpo d'occhio tutti i contenuti dedicati all'Isola di Capri e disponibili in 26 lingue. Il portale viene aggiornato quotidianamente da una redazione composta da professionisti locali e da una rete internazionale di collaboratori. Template e mood grafico ricchi e accattivanti con contenuti approfonditi, interattivi - coinvolgenti, facilmente leggibili - completano il resto, assieme a immagini esclusive e gallerie video ad alto impatto veicolate attraverso un canale YouTube dedicato, i relativi canali social (Instagram, Facebook e Twitter). Gli obiettivi 2021 del portale sono la costruzione di una community internazionale a nove zeri interessata all'Isola Azzurra. Isoladicapriportal.com verrà lanciato a partire da marzo 2021 e resterà in campagna per tutto il corso dell'anno.

I DISTRETTI & I CONSORZIATI

Isoladicapriportal.com racconta in dettaglio le diverse anime dell'Isola, presentando al suo interno otto siti, dedicati ai singoli distretti di Anacapri, Capri, Faro, Grotta Azzurra, Marina Grande, Marina Piccola, Monte Solaro - Migliara e Tiberio. Sezioni su misura che raccontano la ricchezza del territorio in ogni sua accezione: i personaggi, le storie, le curiosità; oltre a tutto ciò che possa risultare di interesse per le diverse tipologie di turismo interessato all'isola.

Tra le peculiarità del portale anche una sezione di servizio, l'Indice, all'interno del quale si trovano i mini-siti ‘onepage' dedicati singolarmente alle attività di tutti i membri del Consorzio. Tutti i siti di questa area sono interattivi, illustrano in dettaglio le caratteristiche di ogni singola attività e la geolocalizzano.

IL SISTEMA EDITORIALE IDCC

Per promuovere la destinazione ed i suoi consorziati a livello globale, Isola di Capri Conservancy ha a disposizione un sistema editoriale vero e proprio gestito da una redazione composta da direttore editoriale, un caporedattore centrale, un caporedattore locale e numerosi redattori locali, nazionali e internazionali. Il team alimenta il comparto digitale articolato nel portale Isoladicapriportal.com, i siti verticali dei magazine di prossima pubblicazione e un sistema di newsletter. A questo si aggiungono due riviste cartacee in uscita da questa primavera: un tabloid di area, Isola di Capri Tribune, distribuito in tutta la regione a partire da maggio 2021 e Swann, magazine internazionale in vendita nei concept store di ben 23 paesi.

IL LOGO ISOLA DI CAPRI

La ricerca iconografica per identificare una figura che potesse rappresentare il portale Isola di Capri ha ritrovato nella sirena diversi significati e analogie che restituiscono lo spirito e la natura dell'iniziativa. La sirena del portale è stata ridisegnata a mano graficamente per ottenere un simbolo sinuoso, armonioso, che rievocasse un mondo classico in abbinamento al font Antiga, una scelta tipografica sontuosa, elegante in cui stile romano e Art Nouveau si fondono in un logo che combina un antico stile tipografico con un tratto moderno. La sirena è mito, storia, cultura ed è mare. Le sue origini si perdono nella mitologia greca e il suo aspetto muta nel corso dei secoli fino ad arrivare alle interpretazioni dei giorni nostri, espressione di bellezza e seduzione, e a pieno titolo può assumere il ruolo di impersonare un territorio che ha fatto innamorare i suoi visitatori di tutti i tempi.

Il CONSORZIO

Isola di Capri Conservancy è un progetto di coesione, da Marina Grande alla Migliara, dal Faro a Marina Piccola, dalla Grotta Azzurra a Tiberio. Un progetto che vuole presentare al mondo un'isola unita, ricca, organizzata, professionale ed efficiente, un progetto che utilizza la cultura e la competenza come biglietto da visita. Il consorzio è un modello di riferimento virtuoso per tutti coloro che vogliono elevare la qualità della propria comunicazione e del proprio marketing, è uno stimolo, e un supporto, continuo alla proattività, all'inventiva, al miglioramento dei servizi e dell'offerta per essere competitivi nel mercato internazionale del turismo. Per la prima volta le attività commerciali, le imprese e i professionisti dell'intera isola, tutte le realtà economiche, hanno l'occasione di promuovere insieme il patrimonio culturale, naturalistico, turistico e se stessi all'interno di un contesto non commerciale ma editoriale. Dovranno raccontarsi e raccontare storie, storie vere, e dove non ci sono dovranno crearle.

La mission è istituire una struttura che rimanga patrimonio dell'Isola, che continui a operare per - e con - le generazioni future promuovendo l'Isola di Capri a beneficio della comunità, proteggendo le sue identità, il suo nome, la sua natura e facendo sempre in modo che siano gli isolani a decidere quale immagine debba avere la propria isola nel mondo.

A presiedere Isola di Capri Conservancy è l'avvocato Gennaro Famiglietti, Console Onorario della Repubblica di Bulgaria, alla guida dell'Istituto Cultura Meridionale, Coordinatore Nazionale della Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia e Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Il vice presidente è Diego Ferone, caprese, professore ordinario di endocrinologia al Di.M.I. dell'Università di Genova, che siede nel consiglio di amministrazione assieme alla professoressa Annamaria Colao, titolare di Cattedra Unesco all'Università di Napoli Federico II, l'avvocato Maria Apicella, lo stilista Michele Esposito di Laboratorio Capri, il gioielliere Marcello Federico de La Campanina e la dottoressa Federica Vivo del laboratorio Check Up di Capri.