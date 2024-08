"Warrimoo", la nave sospesa tra due secoli

di Bruno Sacella - DL Notizie Logbook 2024 numero 18

La sera del 31 dicembre 1899 il piroscafo da passeggeri inglese Warrimoo si trovava in navigazione nel Pacifico da Vancouver all'Australia. Al crepuscolo vespertino l'Ufficiale di guardia aveva calcolato il punto nave astronomico e lo aveva fissato, come di consueto, sulla carta nautica per mostralo al Comandante.

La posizione del Warrimoo era latitudine 00°31'N – longitudine 179° 30'W. Il Chief Mate Payton, che si trovava sul ponte aveva esclamato rivolto al collega: "Sai cosa significa questo? Siamo a poche miglia dall'incrocio tra l'Equatore e la Linea Internazionale del cambiamento di data". Il Comandante John Phillips, un ottimo uomo di mare, prontamente informato capì subito di avere l'opportunità di realizzare l'evento che può essere il sogno della vita di ogni Capitano. Chiamati sul ponte tutti i suoi ufficiali aveva fatto controllare e ricontrollare la posizione della nave.

Avutane conferma, aveva modificato leggermente la rotta e regolata attentamente la velocità. La notte calma e il cielo sereno erano ideali per raggiungere lo scopo. A mezzanotte il Warrimoo si trovava sulla linea dell'Equatore, esattamente nel punto di incrocio con la International Data Line. Le conseguenze di questa eccezionale posizione erano le seguenti:

la prua si trovava nell'emisfero australe nel bel mezzo dell'estate, la poppa nell'emisfero boreale, in pieno inverno. La data per i passeggeri che si trovavano a poppa era il 31 dicembre 1899, per quelli che si trovavano a prua era il 1° gennaio 1900. La Warrimoo si trovava quindi contemporaneamente:

- In due emisferi diversi

- In due giorni diversi

- In due mesi diversi

- In due anni diversi

- In due stagioni diverse

- In due secoli diversi.

Naturalmente, con i soli strumenti nautici, sestante e cronometro, è pressoché impossibile determinare un punto nave astronomico con errore zero, ma il comandante che aveva la sicura coscienza di aver fatto tutto il possibile per essere in quel punto a mezzanotte trascrisse il punto nave sul giornale nautico, 00°00'- 180°00' e il giornale nautico, secondo il codice della navigazione, è "probante sino a prova contraria".

L'avvenimento venne riportato da un giornale australiano contemporaneo. Il piroscafo Warrimoo (nome di un villaggio della Nuova Galles del Sud, in Australia) era stato costruito nel cantiere Swan Hunter a Wallsend nel Tyne per conto della New Zealand & Australia SS Co di Londra per essere adibito a viaggi tra l'Australia e la Nuova Zelanda. Successivamente venne utilizzato come nave di linea sulla rotta Vancouver/Australia, ottenendo sovvenzioni da entrambi gli stati. A causa di controversie dovute al mancato versamenti delle sovvenzioni concordate, la linea venne sospesa e il 16 agosto 1899 il piroscafo fu acquistato dalla New Zealand Shipping Company che nel 1901 lo vendette alla Union Shipping Co. di Dunedin.

Nel 1914 la nave venne militarizzata e adibita al trasporto truppe e provvide al trasporto a Gallipoli, sul fronte occidentale, del battaglione "Maori Pioneer", un contingente neozelandese composto da nativi e pionieri. Il 17 maggio 1918, mentre navigava in convoglio da Biserta a Marsiglia entrò in collisione con la nave militare francese Catapulte facente parte dello stesso convoglio. La collisione provocò l'esplosione delle bombe di profondità di cui era carica la Catapulte provocando l'affondamento di entrambe le unità e la perdita di molte vite.