Mediterranean Shipping Company, ad aprile entrerà in flotta "MSC World America"

Molto atteso in casa Mediterranean Shipping Company il debutto di MSC World America, ventitreesima nave e nuova ammiraglia della flotta MSC Crociere, che il 9 aprile sarà battezzata ufficialmente a Miami. Mancano pochi mesi all'ingresso in flotta della nuova unità che rappresenta un'importante evoluzione del prototipo di successo della World Class, MSC World Europa, che con il suo arrivo nel 2022 ha inaugurato un nuovo modo di viaggiare in crociera. MSC World America sarà dotata di aree e concept ridisegnati per offrire un'esperienza ancora più ricca ed emozionante agli ospiti che la sceglieranno per partire in vacanza alla scoperta dei Caraibi.

Leonardo Massa, vice president Southern Europe di MSC Crociere, ha sottolineato: "MSC World America è la nave ideale per chi desidera trascorrere un viaggio indimenticabile nel Mar dei Caraibi. Moltissimi italiani, in particolare quelli che hanno già provato una crociera nel Mediterraneo a bordo della gemella MSC World Europa, stanno già prenotando le loro vacanze su questo fantastico gioiello dei mari che, grazie ai suoi numerosi spazi interni ed esterni, sarà in grado di rendere la crociera un'esperienza mai provata prima ai Caraibi".

MSC World America sarà dotata di nuovi ristoranti, bar, esperienze e spazi che risponderanno a qualsiasi tipo di esigenza gastronomica. Con il ristorante "Eataly", l'unico su una nave da crociera, il nuovissimo ristorante greco "Paxos" e il primo comedy club di MSC Crociere "The Loft", ogni ospite potrà gustare i propri piatti preferiti. La nave, inoltre, sarà dotata dell'innovativo "The Harbour", parte del distretto Family Aventura, un nuovissimo luogo all'aperto appositamente progettato per bambini e famiglie per stare insieme, giocare e rilassarsi. È lì che si trova anche Cliffhanger, un'attrazione all'avanguardia con altalena a 50 metri sopra l'oceano che porterà una dimensione completamente nuova all'esperienza di crociera.

Sui ponti più alti a prua della nave, è situata l'area dell'MSC Yacht Club, la zona esclusiva dedicata agli ospiti più esigenti che hanno voglia di farsi coccolare dalle cure della concierge e del maggiordomo che si prenderanno cura di loro h 24. Chi alloggia nell'MSC Yacht Club non deve far altro che godersi la vacanza perché a tutte le incombenze operative e logistiche ci penserà qualcun altro. La nuova ammiraglia, in costruzione presso il cantiere navale francese Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire, è attualmente entrata nell'ultima fase di allestimento, durante la quale vengono installati tutti gli arredi e gli equipaggiamenti nelle varie aree della nave.