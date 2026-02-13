|
Zona Economica Speciale del Sud, il focus a Londra

Nel corso dell'evento organizzato dall'Ambasciata d'Italia nella capitale britannica, è stato presentato uno studio di SRM


Zes meridionale sotto la lente nella capitale britannica. In collaborazione con l'ITA - Italian Trade Agency di Londra, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Intesa Sanpaolo, l'Ambasciata d'Italia a Londra ha ospitato un evento dedicato alla Zona Economica Speciale Unica per il Sud Italia (Zes). L'evento, riferisce la Federazione del Mare, ha evidenziato come il Sud Italia sia un polo logistico di primo piano nel Mediterraneo, con un ecosistema innovativo e competitivo, supportato da incentivi fiscali altamente vantaggiosi, una forza lavoro altamente qualificata e semplificazioni amministrative.

Alla prima sessione, "ZES Sud: una porta verso gli IDE e il commercio", è intervenuto, tra gli altri Massimo Deandreis, direttore SRM, presentando un outlook macroeconomico positivo per le  regioni del Sud Italia che tra il 2019 e il 2024, hanno registrato un aumento del PIL del 7,7%, circa due punti sopra la media nazionale.

