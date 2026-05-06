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Eventi - Logistica 06/05/2026

Zes Unica, a Napoli protocollo tra gruppo BEI e Presidenza del Consiglio dei Ministri

Evento organizzato in collaborazione con l'Associazione Bancaria Italia (ABI), Confindustria e Confindustria Campania

Palazzo Partanna (Ph: Unindustria Napoli)

Palazzo Partanna ospiterà mercoledì 13 maggio a Napoli un evento istituzionale dedicato alla firma del Protocollo d'Intesa tra il Gruppo BEI (Banca europea per gli investimenti) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Sud, oltre alla conferenza "La BEI per la ZES", organizzata in collaborazione con l'Associazione Bancaria Italia (ABI), Confindustria e Confindustria Campania. L'iniziativa riunisce rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, delle amministrazioni territoriali e del sistema produttivo per un confronto sul ruolo degli investimenti BEI nello sviluppo del Mezzogiorno.

Il programma
Palazzo Partanna – Piazza dei Martiri 58 
• 12:00 – Accredito Stampa 
• 12:30 – Firma del Protocollo d'Intesa Gruppo BEI–Presidenza del Consiglio dei Ministri 
• 13:00 – Registrazione partecipanti e light lunch 
• 14:00 – Avvio dei lavori e tavole rotonde sulla ZES Unica 
• 18:30 – Chiusura dell'evento 

Sono previsti, tra gli altri, interventi di Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della BEI, Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Politiche per il Sud, Giuseppe Romano, capo del Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Fulvio Bonavitacola, assessore della Regione Campania, Natale Mazzuca, vicepresidente di Confindustria, Emilio De Vizia, presidente Confindustria Campania, e Gianfranco Torriero, vicedirettore Generale Vicario dell'ABI. È previsto inoltre un videomessaggio di Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione europea. 
 

Tag: zona economica speciale

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