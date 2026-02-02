|
02 febbraio 2026
Infrastrutture - Logistica

Zes nel Mezzogiorno, Ricci (Interporto Campano): "Uno strumento di estremo successo"

Una Struttura di Missione guida la Zona Economica Speciale dall'agosto dello scorso anno


Quasi mille autorizzazioni uniche per oltre trenta miliardi di investimenti e una ricaduta occupazionale superiore alle 40 mila unità. Sono i numeri della Zona Economica Speciale (Zes) unica, guidata oggi da una Struttura di Missione (istituita nell'agosto scorso) che ha contribuito alla notevole semplificazione burocratica. Campania e Puglia sono le regioni più attive nelle richieste, seguite nel Mezzogiorno dalla Sicilia. 

Si inserisce in questo contesto in rapida evoluzione l'attività dell'Interporto di Nola che nel 2024 ha gestito circa duemila treni. L'obiettivo, a partire dal 2027, è saturare le capacità della struttura campana raggiungendo i quattromila treni l'anno. "L'esperienza dell'Interporto di Nola è la testimonianza che la Zes è uno strumento di estremo successo. La ragione sta nell'aver garantito tempi certi e definiti agli imprenditori, grazie all'Autorizzazione Unica nonché alla scelta delle persone giuste al posto giusto, nel caso specifico del Coordinatore della Struttura di missione Zes, avvocato Giosy  Romano". Lo ha detto Claudio Ricci, ad dell'Interporto Campano, intervenendo alla quarta edizione dello Shipping, Transport e Intermodal  Forum di Rapallo. 

"L'auspicio - ha sottolineato Ricci - è che si prosegua su questa strada, senza introdurre modifiche, sul piano sostanziale, che possano rallentare il processo e ridurre l'efficacia dello strumento".
 

