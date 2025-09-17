|
adsp napoli 1
17 settembre 2025, Aggiornato alle 16,04
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori 17/09/2025

Yang Ming ordina sette portacontainer dual-fuel da 15.880 teu

La possibilità di convertire i serbatoi di Gnl per stoccare ammoniaca ne faciliterà l'adozione e ridurrà i costi di transizione

(Ph: Splash247)

La compagnia di navigazione taiwanese Yang Ming ha ordinato alla società navalmeccanica sudcoreana Hanwha Ocean Co. la costruzione di sette portacontainer da 15.880 teu dual-fuel, in grado di essere alimentate con gas naturale liquefatto e con la possibilità di essere convertite all'uso dell'ammoniaca, che verranno prese in consegna fra il 2028 e il 2029.

Oltre a queste sette nuove navi portacontainer, Yang Ming dovrebbe ricevere cinque navi dual-fuel da 15.500 teu a partire dal 2026. Con questa combinazione di dodici unità, aumenterà significativamente la quota di navi a energia pulita nella sua flotta. La possibilità di convertire i serbatoi di Gnl per stoccare ammoniaca ne faciliterà l'adozione e ridurrà i costi di transizione.
 

Tag: navi - ambiente

Articoli correlati

Unesco, Grimaldi Lines sostiene la cucina italiana candidata a Patrimonio Immateriale dell'Umanità

Le esclusive crociere invernali di Costa Serena

Una vacanza così la vivi solo con Costa

Incendi navali, World Shipping Council presenta il Cargo Safety Program

Navigazione sostenibile, accordo tra Ignazio Messina e la norvegese Jotun

Bunkeraggio, accordo tra Hapag-Lloyd e Shell per la fornitura di biometano liquefatto

In Corea RINA approva il design della nave per trasporto di Co2; a Gnl e H2-ready di Komac

"Grande Auckland", Grimaldi prende in consegna una nuova car carrier ammonia ready

Gnv apre un nuovo ufficio a Barcellona