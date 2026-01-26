|
26/01/2026

Win-Big, voci di donne nella Blue Economy

L'associazione internazionale lancia una campagna per raccogliere le più interessanti storie di lavoratrici nel settore marittimo


Il progetto Win-Big, Women In Blue Economy - Intelligence Gathering And Capacity Boosting, ha lanciato la Calling Women Ocean Champions, un'importante campagna volta ad amplificare le voci delle donne nella Blue Economy e stimolare le candidature da inoltrare entro fine gennaio 2026. 

L'economia blu, ricorda la Federazione del Mare, rimane in gran parte dominata dagli uomini e uno dei modi migliori per ispirare il cambiamento è quello di mettere in evidenza gli incredibili contributi delle donne che stanno già guidando l'innovazione e la sostenibilità. Qualunque sia la professione di una donna che è coinvolta nel settore marittimo, delle biotecnologie o in qualsiasi altro settore legato al mare, Win Big è interessato a conoscere la sua storia.

WIN-BIG selezionerà 100 storie preferite e le pubblicherà in uno speciale libro dedicato alle donne campionesse. Questa raccolta sarà fonte di ispirazione e empowerment per le future generazioni di donne che intendono intraprendere una carriera nell'economia blu.

