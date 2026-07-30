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Wi-fi di bordo, Grimaldi Lines e Seafy potenziano il servizio grazie alla Digital Experience Platform

Da oggi una maggiore stabilità della connessione e accesso più semplice ai servizi informativi durante la navigazione


Già presente sulle navi Grimaldi Lines, Seafy® evolve oggi in una Digital Experience Platform disponibile sull'intera flotta, trasformando il tradizionale portale wi-fi in un ecosistema digitale integrato che accompagna il passeggero durante l'intera traversata. Grimaldi Lines e Seafy offrono così ai viaggiatori un'esperienza digitale più semplice, affidabile e integrata.

Grazie all'evoluzione della piattaforma, i passeggeri possono collegarsi da qualsiasi device a internet per consultare le informazioni relative al viaggio e altri servizi, attraverso un unico punto di accesso, senza necessità di scaricare applicazioni dedicate. L'evoluzione tecnologica consente inoltre un miglioramento delle performance, con una maggiore stabilità e velocità della connessione, per un'esperienza digitale più affidabile durante la navigazione.

Attraverso il portale Seafy® è inoltre possibile scegliere il pacchetto wi-fi più adatto alle proprie esigenze, con tariffe differenziate in base all'utilizzo. Il pagamento può essere effettuato direttamente dallo smartphone in modo semplice e sicuro, attraverso soluzioni contactless come Apple Pay, Google Pay e Revolut Pay.

"Per Grimaldi Lines innovazione significa mettere la tecnologia al servizio del viaggio. La digitalizzazione rappresenta un elemento sempre più importante nell'evoluzione dei servizi dedicati ai nostri passeggeri e il completamento di questo progetto conferma il nostro impegno nell'investire in soluzioni capaci di rendere l'esperienza di viaggio più semplice, accessibile e in linea con le aspettative di una clientela sempre più connessa", dichiara Francesca Marino, head of Passenger Department di Grimaldi Lines.

"Nel settore marittimo la customer experience sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie di innovazione delle compagnie", afferma Roberto Verni, ceo di Seafy®. "Con Grimaldi Lines abbiamo sviluppato una Digital Experience Platform capace di creare un punto di contatto continuo tra compagnia e passeggero durante tutto il viaggio. L'obiettivo è mettere a disposizione un'infrastruttura in grado di evolvere nel tempo, supportando nuovi modelli di relazione con il cliente e accompagnando la trasformazione digitale dell'esperienza di bordo".

Con la Digital Experience Platform disponibile su tutte le 13 navi della flotta, Grimaldi Lines e Seafy pongono le basi per una continua evoluzione dell'esperienza digitale a bordo, attraverso una piattaforma in grado di integrare nel tempo nuove funzionalità e potenzialità.

Tag: grimaldi

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