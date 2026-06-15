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Logistica 15/06/2026

Welfare per l'autotrasporto: Confindustria individua dieci misure

La carenza di autisti è attualmente una delle maggiori criticità del settore in Europa


"Welfare on the Road" è il Manifesto promosso da Confindustria per favorire una più stretta integrazione tra industria, logistica e autotrasporto. Il documento individua dieci misure di welfare e organizzazione che le imprese possono adottare su base volontaria per valorizzare il ruolo degli autisti, migliorare l'efficienza delle operazioni di trasporto e rafforzare la competitività dell'intera filiera produttiva.

Il Manifesto nasce in risposta a una crisi strutturale del settore che, secondo le stime della Commissione Ue, si traduce già nel 2025 in un deficit di circa 444 mila conducenti a livello europeo, un numero destinato a salire fino a 745 mila entro il 2028 in assenza di interventi mirati. In 

La carenza in Italia supera già le 25 mila unità e il quadro demografico lascia presagire un rapido peggioramento, considerato che una quota notevole dei conducenti attivi si avvicina all'età pensionabile. E il mercato del lavoro stia generando un ricambio adeguato.
 

Tag: autotrasporto

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