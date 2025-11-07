|
07 novembre 2025
Volontari in ferma iniziale della Marina Militare, via al reclutamento del primo blocco

Pubblicato il bando riservato a giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni


C'è tempo fino al 26 novembre per partecipare al bando di reclutamento riservato a Volontari in ferma iniziale della Marina Militare. Per il primo blocco sono disponibili 1.950 posti. La domanda di partecipazione può essere presentata per i nati dal 26 novembre 2001 al 26 novembre 2007, estremi compresi. 

Tra i requisiti richiesti: la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, l'aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie previste dall'articolo 702 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell'Esercito; assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare; assistiti dell'Opera Nazionale Figli degli Aviatori; assistiti dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri; figli di militari  deceduti in servizio.

