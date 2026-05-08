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Logistica - Personaggi 08/05/2026

Vittorio Genna eletto presidente dell'Unione Industriali Napoli

L'incarico affidato con il 97% dei voti nel corso dell'assemblea dell'associazione imprenditoriale riunitasi nella sede di Palazzo Partanna

Vittorio Genna (Ph: Stylo24.it)

È Vittorio Genna il nuovo presidente dell'Unione Industriali Napoli. Lo ha eletto con il 97% dei voti l'assemblea dell'associazione imprenditoriale riunitasi nella storica sede di Palazzo Partanna. Genna è co-fondatore e ceo di Ala Corporation. È stato vicepresidente dell'Unione Industriali Napoli, con deleghe a Infrastrutture, Logistica, Trasporti, Economia del Mare, Competitività del Territorio, Attuazione della Zes Unica, Aree di Sviluppo Industriale. Laureato in Ingegneria Civile con specializzazione in Trasporti presso l'Università Federico II, nel 2018 è stato insignito del titolo di "Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana".  

La squadra del presidente Genna (che terrà per sé le deleghe per Credito, ZES, Economia del Mare, Politiche energetiche, Ambiente) sarà formata da:

Alessandro Di Ruocco (RDR Spa Società Benefit) vice presidente Education, Capitale Umano, Ricerca e Sviluppo;
Marilù Faraone Mennella (Sekhmet Investimenti Srl) vice presidente Economia e Competitività;
Gabriele Fasano (S.T.A.M.P.A. Spa) vice presidente Rapporti interni;
Luigi Giamundo (Hismos Srl) vice presidente Reti di Impresa e Territorio; 
Antonio Liotti (Leonardo Spa) vice presidente Relazioni Industriali;
Gaetano Torrente (La Torrente Srl) vice presidente Tutela e valorizzazione tradizioni produttive e marchi territoriali, Rapporti con le associazioni di categoria.

A questa squadra si aggiungono i due vice presidenti di diritto, che mantengono le stesse deleghe del precedente biennio:
Antonio Amato (presidente del Gruppo Giovani) Start Up, Passaggio generazionale, Politiche per i giovani, Decoro, Made in Naples, Iniziative sociali;
Guido Bourelly  (presidente del Gruppo Piccola Industria) Coesione e marketing, Legalità, Relazioni funzionali con la Pa.

Deleghe specifiche sono state attribuite dal presidente Genna a:
Maurizio Manfellotto delegato alla Gestione economica e patrimoniale;
Giovanni Severino delegato alla Sanità.

Due infine gli Special Advisor del Consiglio di Presidenza:
Nicola Arnone e Antonio D'Amato.

Lunedì 11 maggio alle ore 11, presso la sede dell'Unione (Piazza dei Martiri 58 Napoli), nel corso di una conferenza stampa, Vittorio Genna illustrerà i punti salienti del suo Programma di Presidenza

Tag: assemblee

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