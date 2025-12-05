|
07 dicembre 2025
Cultura - Eventi 05/12/2025

"Veleni d'aMare", a Napoli la nuova mostra della Stazione Dohrn

Un viaggio tra le bellezze e i pericoli nascosti negli oceani in occasione del quarto anniversario del Museo Darwin-Dohrn


In occasione del quarto anniversario del Museo Darwin-Dohrn, martedì 9 dicembre alle ore 10 la Stazione Zoologica Anton Dohrn apre al pubblico Veleni d'aMare, un nuovo percorso espositivo dedicato agli organismi marini velenosi e ai loro straordinari adattamenti evolutivi.

All'inaugurazione interverranno:

Roberto Bassi, presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn
Roberto Di Lauro, presidente Fondazione Dohrn
Claudia Gili, direttore Dipartimento Conservazione Animali Marini e Public Engagement (CAPE)
Le curatrici scientifiche Maria Vittoria Modica e Serena Leone
Il divulgatore scientifico Marco Signore

La mostra, finanziata con fondi PNRR, Spoke 7, del NBFC,  presenta reperti storici, modelli 3D, contenuti multimediali e un percorso pensato per esplorare il ruolo dei veleni animali nella natura, nella ricerca e nelle applicazioni biomediche.

