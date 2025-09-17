|
adsp napoli 1
17 settembre 2025, Aggiornato alle 16,04
Armatori 17/09/2025

Unesco, Grimaldi Lines sostiene la cucina italiana candidata a Patrimonio Immateriale dell'Umanità

La flotta del gruppo partenopeo cura con particolare attenzione la proposta gastronomica di qualità curata dagli chef di bordo


Grimaldi Lines, compagnia di navigazione ambasciatrice del "made in Italy" nel Mediterraneo, sostiene la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco, promossa dal ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dal ministero della Cultura. La candidatura, intitolata "La cucina italiana tra sostenibilità e diversità bioculturale", sottolinea come il cibo sia parte integrante della nostra identità: creatività e conoscenze tramandate di generazione in generazione, tutela della biodiversità grazie al rispetto della stagionalità e dell'uso sapiente delle materie prime, attenzione alla condivisione come momento sociale. In Italia cucinare significa prendersi cura degli altri, valorizzare i prodotti del territorio, custodire la memoria e allo stesso tempo innovare. Per secoli, la nostra cucina è stata influenzata da culture diverse che ne hanno arricchito il patrimonio, introducendo nuovi ingredienti e nuove tradizioni.

La flotta Grimaldi Lines, composta da 14 navi di ultima generazione dedicate al trasporto di passeggeri nel Mar Mediterraneo, offre ai propri ospiti la vera accoglienza italiana, con particolare attenzione alla proposta gastronomica di qualità curata dagli chef di bordo. I ristoranti delle navi offrono un'esperienza di gusto unica: i menù, che cambiano frequentemente e si ispirano alle tradizioni gastronomiche dei porti di partenza e arrivo, propongono piatti della cucina mediterranea realizzati con ingredienti freschi e selezionati, talvolta anche a km 0, e accompagnati dai rinomati vini italiani conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.

