Una giornata europea dedicata al numero unico per le emergenze

Il 112 è stato istituito in Italia nel 2010. Anche la Guardia Costiera ha celebrato il servizio attivo in 16 regioni della penisola


L'11 febbraio è stata celebrata la Giornata Europea celebrativa del 112, il Numero Unico Europeo (NUE) per le emergenze. Il "1 1 2 Day" è stato istituito nel 2009 con l'adozione di una dichiarazione congiunta del Parlamento Europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, al fine di incrementare la conoscenza del servizio e dei suoi vantaggi da parte dei cittadini europei.

Il servizio NUE-1 1 2, inaugurato in Italia il 21 gennaio 2010 con l'attivazione del primo call-center a Varese, è operativo ad oggi in 16 Regioni e 2 Province Autonome, con 23 Centrali Uniche di Risposta (CUR) che garantiscono la copertura del servizio ad oltre 48 milioni di abitanti, pari a circa l'82% della popolazione nazionale. Il numero è utile per richiedere l'intervento immediaato di Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario e Guardia Costiera. C'è anche un portale informativo multilingue.

Tutte le chiamate sono localizzate; questa funzione, in particolare, certamente utile in città, risulta indispensabile per le chiamate provenienti da aree extra urbane dove risulta difficile fornire indicazioni precise e tempestive per essere raggiunti dai soccorsi. Proprio per garantire maggiore accuratezza in questi casi, dal 2022 l'Italia si è adeguata ai migliori standard tecnologici aggiungendo ai dati di localizzazione provenienti dalla rete telefonica quelli generati dallo smartphone.

In Italia, ogni chiamata di emergenza riceve normalmente una risposta in circa 6 secondi, con tempi complessivi di gestione della chiamata in linea con il disciplinare tecnico operativo di riferimento. Nel caso in cui il contatto con la centrale non avvenga per qualsivoglia ragione, l'utente viene immediatamente richiamato.
 

