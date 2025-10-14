|
adsp napoli 1
17 ottobre 2025, Aggiornato alle 10,26
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture 14/10/2025

Un nuovo terminal multimodale nell'Uzbekistan sarà realizzato da DP World

Per gestire la struttura, la società di Dubai costituirà una joint venture con Tashkent Invest


DP World annuncia di aver stretto un accordo con la Tashkent Invest, società dell'amministrazione comunale della capitale uzbeka, per costruire e gestire un terminal multimodale nella Yangi Avlod Special Industrial Zone, nei pressi di Tashkent. L'intesa prevede la creazione della nuova società DP World Tashkent LLC partecipata all'85% dalla società terminalista di Dubai e al 15% da Tashkent Invest ed un investimento complessivo di oltre 288 milioni di dollari nel progetto che sarà realizzato in tre fasi.

La nuova struttura coprirà un'area di circa 82 ettari. L'investimento totale nel progetto ammonta a oltre 288 milioni di dollari e sarà suddiviso in tre fasi. Nella prima fase, da portare a termine entro la fine dell'esercizio finanziario 2026-27, si prevede la costruzione di un terminal ferroviario della capacità annua di 150.000 container teu e di magazzini per complessivi 63.000 metri quadri, con possibilità di realizzare ulteriori 163.000 metri quadri di magazzini nelle fasi successive.

Tag: terminal container

Articoli correlati

Autoproduzione, il Tar Salerno dà ragione a Cartour (C&T)

Rina ottiene un contratto di carbone capture in Malesia

Autotrasporto, Anita: "L'EMS è sicuro per le strade"

In arrivo dalla Cina nove gru per i terminal Psa di Genova e Marghera

Tirreno Settentrionale, nominati i componenti dell'organismo di partenariato della risorsa mare

Da Liebherr quattro nuove gru a trazione elettrica per i terminal italiani

Maya Cosulich, la prima chemical bunker a metanolo

Energia dalle onde, il progetto "Pivot" della Federico II di Napoli

Premiato PSA come miglior investitore singaporiano in Italia nel 2025