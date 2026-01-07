|
Infrastrutture 07/01/2026

Trieste, con l'accordo Seadock-Medcem riattivato il "terminal cemento"

Per il trasporto del materiale, previste quindici toccate nave all'anno


Con l'arrivo in banchina della prima nave, è operativa a Trieste la partnership tra Seadock (Gruppo Samer), e il Gruppo Medcem, una delle principali holding del settore cementizio al mondo con sede principale in Turchia, 450 milioni di fatturato e 15 mila dipendenti. La nave che trasporta cemento alla rinfusa attracca l'8 gennaio alla banchina Seadock Bulk: la merce - dopo lavori di recupero effettuati nell' ultimo anno dalla società italiana del Gruppo Medcem, costituita ad hoc, la Novada Cement Italy Srl - verrà sbarcata attraverso una pipeline sotterranea collegata con la banchina per essere stoccata nei vicini silos ristrutturati in disuso da una decina di anni.

Si prevede che la riattivazione del "terminal cemento" aumenterà la capacità del porto di Trieste con nuovi traffici per 120 mila tonnellate l'anno, corrispondenti in questa prima fase a circa 15 toccate nave. Il cemento Medcem stazionerà nei silos in area Seadock in attesa di essere consegnato in tutta Europa.
 

