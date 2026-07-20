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Infrastrutture 20/07/2026

Trieste, Authority portuale in Lussemburgo per rafforzare l'asse ferroviario

Il presidente Consalvo visita il terminal Cfl Multimodal, cresciuto del 15% nei primi sei mesi del 2026


Con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e sviluppare ulteriormente il collegamento ferroviario tra il porto di Trieste e il Lussemburgo, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico orientale, Marco Consalvo, ha visitato nei giorni scorsi il terminal intermodale Cfl Multimodal di Bettembourg, società del gruppo delle Ferrovie lussemburghesi (Chemins de Fer Luxembourgeois).

La visita ha consentito di osservare l'operatività del terminal, gateway strategico per la distribuzione delle merci provenienti dallo scalo giuliano verso il Regno Unito e i Paesi del Benelux e principale hub intermodale del Lussemburgo che movimenta fino a 600 mila unità di trasporto intermodale all'anno.

Attivo dal 2012, il servizio ferroviario con Bettembourg rappresenta uno dei principali corridoi tra il Mediterraneo e il Nord Europa. Con le attuali 8 circolazioni ferroviarie di andata e ritorno a settimana, collega Trieste al terminal di Bettembourg-Dudelange e viceversa, con un tempo di percorrenza di circa 24 ore per direzione. Le principali tipologie di merce trasportate sono materiali lavorati in ferro e acciaio, oltre a componentistica e accessori per autoveicoli.

Nel 2025 la partnership tra Alpe Adria, operatore logistico neutrale del porto di Trieste, e CFL Multimodal ha permesso di operare 548 treni, con una movimentazione complessiva di circa 35.700 teu equivalenti e 16.000 unità di trasporto intermodale, confermando il Lussemburgo come quinto Paese di destinazione del traffico ferroviario dello scalo giuliano, con una quota pari al 7% del totale. Il trend di crescita del servizio è proseguito anche nel primo semestre del 2026, con un incremento del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
 

Tag: porti - trieste

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