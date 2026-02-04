|
Trenitalia, un miliardo di euro per 108 convogli regionali consegnati nel 2025

Entro il 2027 saranno in servizio 1.081 treni di nuova generazione


Prosegue anche quest'anno il piano di rinnovo della flotta del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Già nel 2025 sono stati consegnati 108 nuovi treni, per un investimento complessivo di un miliardo di euro. Il programma, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS e del relativo aggiornamento, prevede la consegna di ulteriori 103 treni per arrivare a un totale di 1.081 convogli di nuova generazione entro il 2027.

Nel corso del 2025 le nuove consegne hanno interessato l'intero territorio nazionale, grazie ai Contratti di Servizio stipulati con le Regioni e le Province Autonome, committenti del servizio. In particolare, 51 treni sono stati destinati al Centro Italia, 25 al Nord e 32 al Sud e alle Isole, rafforzando l'offerta del trasporto ferroviario regionale in tutto il Paese. Con 643 treni di nuova generazione consegnati fino a oggi, sommati ai 335 acquistati in precedenza, Regionale di Trenitalia conta attualmente 978 treni di nuova generazione in circolazione. L'investimento complessivo è di 7 miliardi di euro.

