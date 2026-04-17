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Logistica 17/04/2026

Trasportounito conferma lo stop dell'autotrasporto per cinque giorni

L'organizzazione di settore ricorda che l'aumento del costo dei carburanti ha scatenato "una crisi senza precedenti, e ciò accade nella totale latitanza delle istituzioni"


Un lungo stop delle attività che conferma la crisi vissuta dal settore. Parliamo del fermo di ben cinque giorni dell'autotrasporto annunciato e ribadito da Trasportounito a partire dalle ore 24 di domenica e fino al 24 aprile. "L'aumento nel costo dei carburanti – afferma Maurizio Longo, segretario generale di Trasportounito – ha fatto deflagrare una crisi di una gravità senza precedenti; e ciò accade nella totale latitanza delle istituzioni e del ministero competente; paradossalmente l'unica istituzione che ha prestato attenzione all'autotrasporto è la commissione sciopero dei servizi pubblici essenziali che ha in modo reiterato provato a frapporre ostacoli a un fermo che è lo specchio di una imprenditoria ormai soffocata dai debiti e avviata inesorabilmente sulla strada del fallimento".

Tag: autotrasporto

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