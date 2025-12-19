|
adsp napoli 1
19 dicembre 2025, Aggiornato alle 08,27
Infrastrutture 19/12/2025

Trasporto oli vegetali, inaugurata a Porto Marghera la pipeline sotterranea

Il nuovo impianto elimina la movimentazione su gomma tra i due stabilimenti del gruppo Cereal Docks

(Ph: Gente Veneta)

È stata inaugurata a Porto Marghera la nuova pipeline sotterranea per il trasporto di oli vegetali che mette in connessione diretta l'impianto produttivo di via Banchina Molini di Cereal Docks, dove avviene lo sbarco del prodotto via nave, e il deposito costiero di via Righi, in cui è situato il parco serbatoi di stoccaggio. L'opera rientra nel Piano Operativo Triennale dell'Autorità di Sistema Portuale e porterà significativi vantaggi sia in termini ambientali che di efficienza logistica.

L'opera è il frutto di un investimento dal valore complessivo di 5 milioni di euro e si sostanzia in una condotta interrata lunga 3,1 km – di cui 2,7 km realizzati con tecnologia TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) – in grado di trasferire fino a 300 m³/ora di oli vegetali tra i due siti. Si tratta della TOC monotratta più lunga d'Italia e di una delle principali realizzazioni europee nel suo genere, un'infrastruttura strategica per la modernizzazione logistica del Gruppo Cereal Docks all'insegna della riduzione dell'impatto ambientale dei trasporti.

La nuova pipeline, infatti, elimina oltre 10.000 trasferimenti anno su gomma tra i due stabilimenti di Cereal Docks a Porto Marghera, con un risparmio stimato di 28 tonnellate di CO₂ l'anno, aumentando efficienza, sicurezza della rete viaria e assicurando continuità di servizio al mercato. 

La realizzazione ha richiesto un importante lavoro ingegneristico: la condotta, interrata a 50 metri di profondità, attraversa più di venti proprietà private e tre canali della Laguna Veneta. L'opera è stata realizzata con la tecnica "Meeting in the Middle", che ha visto due cantieri lavorare in parallelo fino a congiungersi in un'unica tratta continua, dotata di stazioni di rilancio della pressione e sistemi PIG (Pipeline Inspection Gauge) per pulizia e ispezioni interne.

Tag: porti - venezia

