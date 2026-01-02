|
Trasporto merci, FS Logistix prima in Europa a certificare la carbon footprint

La società del gruppo Ferrovie dello Stato ha ottenuto l'attestazione ISO 14067


FS Logistix, società del Gruppo FS specializzata in trasporto merci e logistica integrata, è la prima in Europa ad aver ottenuto la certificazione ISO 14067 per la Carbon Footprint di servizio su tutta la filiera logistica. "Questo importante traguardo - si legge in una nota della società di servizi ferroviari - testimonia l'impegno concreto dell'azienda verso la sostenibilità e la trasparenza nei confronti dei propri stakeholder e clienti, grazie ad una visione integrata dell'impatto emissivo di tutti i servizi offerti da FS Logistix e dalle sue società controllate". Si tratta di un approccio unico in Europa per ampiezza e rigore metodologico, che consente di stimare le emissioni di CO₂ equivalente per tonnellata-chilometro su ogni singola tratta e modalità di trasporto, dal trasporto ferroviario a quello via mare, passando per il trasporto su gomma, la manovra e la movimentazione delle merci nei terminal.

"Essere i primi in Europa a certificare la carbon footprint su tutta la filiera logistica non è solo un riconoscimento tecnico, ma un segnale forte della nostra visione strategica," ha dichiarato Sabrina De Filippis, ad di FS Logistix. "Vogliamo offrire ai nostri clienti strumenti oggettivi, affidabili e certificati per valutare le emissioni in modo preciso e responsabile. Questo ci permette di supportare la transizione verso una logistica a basse emissioni, promuovendo scelte sostenibili e creando valore condiviso lungo l'intera supply chain".

