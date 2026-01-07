|
Trasporto ferroviario, Uiltrasporti: "L'accordo con Medway rafforza diritti e qualità del lavoro"

Elemento qualificante dell'intesa è il potenziamento dei riposi insieme ad una programmazione dei turni più strutturata e prevedibile


Uiltrasporti ha analizzato e commentato in una nota diffusa alla stampa l'accordo raggiunto nelle scorse settimane con l'impresa ferroviaria Medway del gruppo Msc. "Con la sottoscrizione del secondo accordo di secondo livello in Medway – ha spiegato l'organizzazione sindacale - abbiamo ottenuto un risultato importante per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, migliorando in modo concreto le condizioni di lavoro e il diritto a un equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro". 

"L'accordo chiude la fase start-ut dell'azienda e introduce un sistema di regole chiare e vincolanti su orari di lavoro, turni, riposi giornalieri e settimanali, refezione e gestione dei riposi fuori residenza, ponendo fine a incertezze e discrezionalità. A tutto ciò si aggiunge - prosegue la Uiltrasporti - un aumento sul salario accessorio già esistente e vengono istituite delle nuove indennità tipiche del servizio ferroviario quale indennità di riserva e l'attività di condotta, indennità di turno".

Elemento qualificante dell'intesa è il rafforzamento dei riposi, che vengono estesi e maggiormente tutelati, insieme ad una programmazione dei turni più strutturata e prevedibile, indispensabile per garantire dignità, sicurezza e sostenibilità del lavoro. Di particolare rilievo è la tutela in caso di inidoneità, che assicura la continuità occupazionale e la ricollocazione del personale all'interno del gruppo, dando una risposta concreta a una delle principali criticità del lavoro ferroviario.  

"Questo accordo – ha concluso Uiltrasporti - è il risultato di una contrattazione sindacale unitaria e responsabile, che dimostra come il confronto collettivo sia lo strumento fondamentale per rafforzare diritti, tutele e qualità del lavoro, contribuendo allo sviluppo dell'impresa senza scaricare i costi sulle lavoratrici e sui lavoratori".
 

