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Logistica 22/04/2026

Trasporto ferroviario: accordo tra FS Logistix, F2i e FHP Group

L'operazione consentirà l'ingresso della società del Gruppo FS nel capitale di CFI (Compagnia Ferroviaria Italiana)


È stato siglato l'accordo tra FS Logistix, F2i, il principale fondo infrastrutturale italiano, e FHP Group, società controllata da F2i e specializzata in logistica portuale e ferroviaria, per rafforzare il mercato del trasporto ferroviario merci intermodale, grazie all'ingresso della società del Gruppo FS nel capitale di CFI - Compagnia Ferroviaria Italiana.

L'operazione prevede che FS Logistix entri con una quota del 30% nel capitale sociale di CFI, società controllata da FHP Group che opera come impresa ferroviaria, nel quadro di un progetto industriale finalizzato all'ulteriore efficientamento dei servizi di logistica su ferro, in linea con gli obiettivi europei di riequilibrio modale, efficienza energetica e riduzione di CO2. Il contratto permetterà alla società del Gruppo FS di ampliare la capacità operativa, migliorare l'efficienza e la copertura dei servizi a supporto della competitività del trasporto merci ferroviario intermodale.

"Questa operazione apre nuove prospettive di sviluppo industriale per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del mercato" - ha dichiarato Sabrina De Filippis, ad di FS Logistix. "L'ingresso nel capitale di CFI e le azioni concrete previste dal contratto ci permettono di ampliare la nostra capacità operativa e migliorare l'efficienza dei servizi. Un tassello fondamentale per la nostra strategia di crescita nel settore della logistica intermodale".

Tag: ferrovie

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