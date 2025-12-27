|
adsp napoli 1
30 dicembre 2025, Aggiornato alle 16,31
Logistica - Personaggi 27/12/2025

Trasporto combinato strada-rotaia, Jürgen Albersmann nuovo presidente Uirr

Il manager tedesco è vicepresidente e amministratore delegato di Contargo

Jürgen Albersmann

A partire dal primo gennaio, il vicepresidente e amministratore delegato di Contargo, Jürgen Albersmann, sarà il nuovo presidente della Uirr, l'associazione che rappresenta le aziende che operano nel settore del trasporto combinato strada-rotaia. Il tedesco Albersmann sostituirà alla guida dell'organismo internazionale Michail Stahlhut, amministratore delegato del gruppo Hupac, che per un anno e mezzo ha guidato l'associazione e che continuerà a far parte del consiglio direttivo. Peter Kiss, ceo di Metrans, è stato eletto nuovo vicepresidente della Uirr.

Obiettivo dell'associazione è quello di trasferire più merci verso una modalità di trasporto più competitiva, efficiente e rispettosa del clima, che risulta dall'integrazione di tutte le modalità di trasporto. Uirr promuove inoltre la standardizzazione, la digitalizzazione e una legislazione di supporto europea che venga incontro alle necessità delle aziende di settore. 
 

