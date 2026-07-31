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Armatori 31/07/2026

Trasporti marittimi nel Golfo di Napoli: Alilauro rinnova la governance

Antonio Amato è il nuovo amministratore delegato della compagnia partenopea. New entry anche nel CdA


Lauro Holding ha disposto un nuovo assetto del Consiglio di amministrazione di Alilauro. Il nuovo amministratore delegato è Antonio Amato, già membro del CdA. Imprenditore napoletano cresciuto nel settore nautico, a lungo alla guida di Nauticamato, è da due anni attivo anche nel comparto del vending, è il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriali Napoli. Ricopre inoltre la carica di vicepresidente dell'associazione, con deleghe alle start-up, al passaggio generazionale, alle politiche giovanili e alla valorizzazione del Made in Naples.

Entra nel CdA Roberto Martinoli, ingegnere navale e manager già presidente e amministratore delegato di Silversea Cruises e Grandi Navi Veloci, oggi guida Martinoli Consulting FZCO, siede nel Cda di RINA S.p.A. ed è managing partner di MC4Yachts. Al nuovo percorso di Alilauro – che vede concludersi l'esperienza di Pino Musolino – continuerà a contribuire l'esperienza di Wladimiro De Nunzio, già presidente del CdA negli ultimi anni. Magistrato originario di Morcone, già sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, componente del Consiglio superiore della magistratura e presidente della Corte d'Appello di Perugia. Il controllo e la governance del Gruppo restano saldamente in capo alla famiglia Lauro, che prosegue nel solco tracciato dal Comandante e Senatore Salvatore Lauro, scomparso nel marzo scorso.
 

Tag: traghetti

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