16 dicembre 2025
Armatori - Logistica 16/12/2025

Trasporti eccezionali, CEVA Logistics acquisisce il gruppo Fagioli

L'integrazione del know-how della società italiana consentirà di offrire soluzioni end-to-end all'azienda di logistica controllata da Cma Cgm

CEVA Logistics (gruppo Cma Ggm) ha annunciato l'acquisto del 100% della società italiana di project logistics Fagioli che è controllata dal fondo di private equity QuattroR. Fagioli è specializzata nella progettazione, ingegnerizzazione ed esecuzione di attività specializzate di trasporto eccezionale, sollevamento e movimentazione pesante richieste nelle operazioni di project logistics più complesse.

CEVA ha evidenziato che l'integrazione del know-how del gruppo Fagioli consentirà di offrire soluzioni end-to-end, dalla fase di progettazione alla spedizione e al trasporto, fino alle complesse operazioni di consegna e installazione. Inoltre, le operazioni globali di Fagioli rafforzeranno il business di CEVA soprattutto in Europa, Asia-Pacifico e Nord America.
 

