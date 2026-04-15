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Logistica 15/04/2026

Trasporti e logistica, Confetra e Anita rafforzano la loro collaborazione

Le due organizzazioni hanno firmato un Protocollo d'intesa volto a consolidare il lavoro congiunto già avviato negli anni su numerose questioni

Riccardo Morelli e Carlo De Ruvo firmano il protocollo

Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) e Anita (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici) hanno firmato un Protocollo d'intesa volto a consolidare il lavoro congiunto già avviato negli anni su numerose questioni determinanti per il settore dei trasporti e della logistica: un comparto che oggi in Italia vale il 9% del PIL e che nel quadro delle attuali tensioni geopolitiche riveste un ruolo ancora più esposto e strategico.

Le due organizzazioni condividono da tempo un percorso comune su tematiche sindacali, amministrative, politiche e internazionali, riconoscendo la crescente convergenza degli interessi delle rispettive basi associative, ferma restando l'indipendenza e l'autonomia di ciascuna organizzazione.

"Il Protocollo nasce dalla consapevolezza che le sfide future richiedono competenze sempre più trasversali e una capacità di rappresentare in maniera più unitaria possibile problematiche e proposte innanzi alle Istituzioni pubbliche, sia a livello nazionale che europeo", dichiara il presidente di Confetra Carlo De Ruvo.

Confetra e Anita hanno quindi deciso di rafforzare la collaborazione su alcuni temi chiave:
• diritto del lavoro e relazioni sindacali; 
• regolamentazione in materia di Authorities; 
• normativa sull'autotrasporto e Albo degli Autotrasportatori; 
• relazioni con le Istituzioni europee;
• ulteriori dossier di interesse comune che saranno individuati congiuntamente. 

L'accordo prevede inoltre la possibilità di individuare ulteriori dossier di interesse comune e di organizzare iniziative congiunte dedicate ai principali temi di interesse del settore.

"Con questa intesa – spiega il presidente di Anita, Riccardo Morelli – l'associazione rafforza il proprio impegno per rappresentare con sempre maggiore efficacia le istanze delle imprese del settore. L'accordo nasce dall'intenzione di fare sistema, raccogliendo le principali esigenze dell'autotrasporto merci e della logistica e traducendole in una voce più coesa, in grado di rafforzare l'interlocuzione del comparto a sostegno dello sviluppo e della competitività del Paese".
 

Tag: Confetra

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