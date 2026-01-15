|
adsp napoli 1
15 gennaio 2026, Aggiornato alle 10,52
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica 15/01/2026

Trasformazione digitale: aperta la rendicontazione finale per il bando LogIn Businness

La piattaforma è accessibile dai siti istituzionali del ministero Infrastrutture e Trasporti e di RAM. I chiarimenti della Fai


Il ministero Infrastrutture e Trasporti ha comunicato, tramite la RAM, che dal 15 gennaio apre la sezione di rendicontazione finale del progetto, sulla "Piattaforma LogIN Business". Detta sezione sarà disponibile, come previsto dal decreto direttoriale 10/12/2025, n. 269 dal 15 gennaio fino al 30 aprile 2026. Lo rende noto la Fai Campania-Roma.

Nella comunicazione si evidenzia che tutte le attività di rendicontazione vanno effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma "LogIN Business", accessibile dai siti istituzionali del Mit e di RAM S.p.A. nelle tempistiche indicate, e che la fase di rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti ammessi è propedeutica all'erogazione del beneficio alle imprese.

In ordine alla rendicontazione è utile ricordare quanto già previsto nel citato decreto attuativo. In particolare, che nella sezione "rendicontazione finale del progetto" vanno riportati i seguenti dati: dichiarazione di realizzazione del progetto; descrizione del progetto; importo totale speso entro il 30/04/2026; importo totale richiesto in domanda e IBAN.

La documentazione finale va inoltre corredata dai seguenti allegati: autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa proponente che le spese rendicontate siano pertinenti all'oggetto di contributo; Informativa antimafia (per importi pari o superiori a 150.000 euro) e tracciabilità dei flussi finanziari.

A comprova dell'avvenuta realizzazione del progetto, la rendicontazione va completata con i seguenti documenti:

A) Per interventi di acquisto:
–  la documentazione contabile attestante la spesa effettivamente sostenuta, comprensiva di contratti, atti di acquisto, fatture quietanzate e relative prove di pagamento tracciabili;
– ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterrà necessario richiedere per le finalità di verifica e controllo. 

B) Per interventi di realizzazione:
–  un'analitica descrizione dello stato di avanzamento dell'intervento per il periodo di riferimento;
–  la documentazione contabile attestante la spesa effettivamente sostenuta, comprensiva di contratti, atti di acquisto, fatture quietanzate, notule del personale esterno impegnato, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 sui costi del personale interno impiegato corredata da cedolini paga, lettere d'incarico e/o ordini di servizio, timesheet o altra documentazione equivalente e relative prove di pagamento tracciabili;
–  ogni altra documentazione che l'amministrazione riterrà necessario richiedere per le finalità di verifica e controllo.

Da ultimo la Fai rammenta che tutte le fatture emesse dall'11 dicembre 2025, data di approvazione elenco imprese richiedenti con i relativi codici CUP, devono riportare i menzionati Codici Unici del Progetto (CUP).

Tag: autotrasporto - fai

Articoli correlati

Filiera logistica, da Sanilog un nuovo piano sanitario per i dipendenti

Veicoli industriali, nel 2025 il mercato ha chiuso in flessione

Vard costruirà quattro navi robotizzate multiruolo per Ocean Infinity

Autotrasporto, nel 2025 accertate quasi mezzo milione di infrazioni stradali

Settore intermodale, Medlog acquista le attività dell'australiana Seaway

Nel 2025 il Salerno Container Terminal supera i 400 mila TEU

Rimborso accise gasolio, via alle richieste per il quarto trimestre 2025

Trasporto merci, FS Logistix prima in Europa a certificare la carbon footprint

Ferrovie e trasporto su gomma, nasce FHP Intermodal per gestire 4 terminal