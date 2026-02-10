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Armatori - Infrastrutture 10/02/2026

Transizione "green" per il più gande porto peschereccio della Danimarca

Lo scalo di Skagen abbandonerà i generatori diesel per l'energia elettrica da terra


ll porto di Skagen, il più grande scalo peschereccio della Danimarca, sta passando a un'energia più pulita. Con il sostegno dell'Ue, riferisce la Federazione del Mare, il porto nordeuropeo sta infatti abbandonando i generatori diesel e sta installando energia completamente elettrica proveniente dalla terraferma per le operazioni di scarico ad alta intensità energetica delle grandi navi pelagiche. Un progetto che si allinea strettamente con l'obiettivo dell'Unione Europea di sostenere la transizione energetica nel settore della pesca.

L'iniziativa offre chiari vantaggi ambientali e operativi: si prevede che le singole navi ridurranno il consumo di gasolio del 3-8% all'anno, e i benefici più ampi per il porto di Skagen sono ancora maggiori: migliore qualità dell'aria e riduzione del rumore per residenti e lavoratori portuali. Poiché il porto serve la flotta pelagica del Nord Atlantico, questi miglioramenti hanno un impatto che va ben oltre la comunità locale.
 

Tag: porti - ambiente

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