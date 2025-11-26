|
adsp napoli 1
26 novembre 2025, Aggiornato alle 09,02
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori - Politiche marittime 26/11/2025

Transizione ecologica e Blue Economy, Rixi: "Servono regole globali, non barriere come l'ETS"

Il viceministro del Mit ha partecipato alla 34* assemblea generale Imo tenuta a Londra

Edoardo Rixi

A Londra Edoardo Rixi è intervenuto alla 34* assemblea generale Imo (International Maritime Organization) sul tema dell'ETS. "La posizione dell'Italia sull'ETS è chiara: evitare che la transizione ecologica si trasformi in un ostacolo al commercio globale - ha sottolineato il viceministro del Mit -. Così come concepito rischia di diventare un vero muro al commercio, capace di penalizzare i porti e le flotte europee e di spostare traffici e investimenti verso aree del mondo che non applicano gli stessi vincoli. Non possiamo permetterci di frammentare il mercato con misure regionali che creano distorsioni e mettono in difficoltà il sistema portuale europeo proprio mentre stiamo spingendo sulla sostenibilità. La transizione deve essere guidata da norme globali, condivise e realmente efficaci, non da iniziative isolate che finiscono per indebolire chi le applica. L'Italia, con la sua storia marittima, le sue infrastrutture e l'impegno della Guardia Costiera - ha concluso Rixi -, ha i titoli per continuare a dare un contributo decisivo ai lavori dell'Imo e per promuovere una visione equilibrata, pragmatica e competitiva del futuro del trasporto marittimo".

Tag: imo

Articoli correlati

Web, energia e minerali: le ricchezze dei fondali

Condizioni meteomarine avverse: "Nerea" (C&T) garantisce i collegamenti con le Eolie

Grimaldi con Crédit Agricole per l'ammodernamento della flotta

Hyundai Merchant Marine ordina otto portacontainer dual-fuel

Attese nel porto di Napoli, vertice in Adsp con l'autotrasporto e gli spedizionieri

Da Trieste parte il Giro del Mondo 2025 di Costa Crociere

Corsica Sardinia potenzia la flotta con "Mega Serena"

Traghetti, Guardia di Finanza sequestra il pacchetto azionario di Liberty Lines

Il Mediterraneo di oggi tra conflitti e opportunità