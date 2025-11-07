|
07 novembre 2025, Aggiornato alle 09,25
Armatori 04/11/2025

Traghetti, Stena Line acquista la compagnia finlandese Wasaline

La società armatoriale scandinava cura l'unico collegamento giornaliero tra le città di Vaasa, in Finlandia, e Umeå, in Svezia

La nave "Aurora Botnia"

Stena Line ha acquistato la compagnia finlandese Wasaline che opera l'unico servizio traghetto giornaliero che collega Vaasa, in Finlandia, e Umeå, in Svezia. Wasaline è il marchio commerciale della NLC Ferry, società di proprietà della Kvarken Link che è una joint venture al 50% tra le città di Vaasa e Umeå. L'intesa prevede che la nave Aurora Botnia impiegata sulla rotta Vaasa-Umeå rimanga di proprietà della Kvarken Link.

L'operazione, che si prevede sarà portata a termine all'inizio del 2026, richiede l'approvazione dei consigli comunali di entrambe le città che si riuniranno nei prossimi giorni e di altre autorità competenti. Attualmente le navi della compagnia svedese Stena Line operano 20 rotte che collegano le diverse sponde del Mar Baltico e del Kattegat e che collegano il Regno Unito con il continente europeo e con l'Irlanda.

"È strategicamente importante garantire che il servizio tra Vaasa e Umeå continui e abbia la possibilità di crescere in futuro. Non vediamo l'ora di continuare a sviluppare il nostro lavoro sull'efficienza ambientale e operativa insieme a Stena Line", ha dichiarato Peter Ståhlberg, ceo di Wasaline.
 

