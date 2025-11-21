|
21 novembre 2025
Armatori 21/11/2025

Traghetti, Guardia di Finanza sequestra il pacchetto azionario di Liberty Lines

La società armatoriale è accusata di aver accresciuto indebitamente i profitti incassando ingenti contributi dallo Stato nonostante il mancato rispetto delle condizioni di trasporto


La Guardia di Finanza di Trapani ha eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto d'urgenza dalla Procura della Repubblica della città siciliana per oltre 100 milioni di euro nonché a valere sull'intero compendio aziendale e sulle quote sociali della compagnia di navigazione Liberty Lines quale profitto - riferisce la GdF - dei reati di truffa ai danni dello Stato, corruzione e frode nell'esecuzione di un servizio pubblico ipotizzati nei confronti di soggetti riconducibili alla governance della società, alla sua compagine sociale e ai suoi manager e dirigenti. 

In particolare, la società armatoriale è accusata di aver accresciuto indebitamente i propri profitti incassando ingenti contributi dallo Stato nonostante il mancato rispetto delle condizioni di trasporto contemplate dal contratto pubblico stipulato, con particolare riferimento alle procedure e ai protocolli di sicurezza normativamente previsti.

Gli avvocati della compagnia trapanese e degli azionisti, Alfonso Furgiuele, Lorenzo Contrada, Giovanni Di Benedetto, hanno tenuto a sottolineare che "il decreto di sequestro ai danni dei loro assistiti è stato emesso, dalla procura della Repubblica di Trapani, in carenza sia di qualsivoglia ragione di urgenza sia degli ulteriori presupposti che avrebbero consentito l'adozione. Nei modi e termini di legge si rappresenteranno al Giudice i vari elementi che ne impongono la caducazione ripristinando la piena operatività della società".
 

