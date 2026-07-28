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Logistica 28/07/2026

Traffico ferroviario merci in crisi: volumi ai livelli del 2015

Per Fermerci è colpa delle numerose interruzioni della rete dovute ai lavori finanziati dal PNRR

(Ph: FS News)

Nel primo semestre del 2026 il traffico ferroviario merci in Italia ha registrato 23,7 milioni di treni/km, contro i 25,8 milioni dello stesso periodo del 2025. Nel periodo gennaio-giugno sono stati dunque persi oltre due milioni di treni/km, con una riduzione dell'8,1%. I volumi di traffico sono tornati ai livelli del 2015. 

Per Fermerci, la causa principale del crollo è da individuare nelle numerose interruzioni della rete ferroviaria legate ai lavori di potenziamento infrastrutturale finanziati dal PNRR. Si tratta - sottolinea l'associazione - di interventi necessari destinati a migliorare la capacità e le prestazioni della rete, che tuttavia stanno producendo un impatto pesantissimo sull'operatività delle imprese ferroviarie merci.

L'associazione ritiene quindi urgente intervenire con misure di sostegno al settore e un piano pluriennale di rilancio sostenuto da risorse adeguate, capaci di accompagnare le imprese in questa fase e impedire un ulteriore arretramento del trasporto ferroviario delle merci.
 

Tag: ferrovie

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