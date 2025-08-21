|
adsp napoli 1
21 agosto 2025, Aggiornato alle 09,06
Infrastrutture 21/08/2025

Traffico container in rosso nel porto di Algeciras. Meglio passeggeri e veicoli

Deludente la movimentazione nei primi sette mesi per scalo spagnolo, che però a luglio ha recuperato qualcosa


Nei primi sette mesi del 2025 il porto di Algeciras ha movimentato complessivamente 2,7 milioni di teu, con un calo del 2,9% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui 2.350.848 teu in transito (-2,3%) e 367.559 teu in import-export (-6,6%). In termini di peso il traffico containerizzato è ammontato a 31,2 milioni di tonnellate (-6,9%). Nell'ultimo mese registrato, quello di luglio, c'è stata comunque una positiva inversione di tendenza con una movimentazione di 427.702 teu (+6,6%).

Nell'arco dei primi sette mesi, va molto meglio invece il traffico dei passeggeri attraverso lo Stretto di Gibilterra dai porti di Algeciras e Tarifa. Nel periodo gennaio-luglio 2025 ha quasi superato i livelli pre-pandemici con oltre 3,2 milioni di passeggeri e oltre 700 mila veicoli imbarcati. 
 

