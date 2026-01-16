|
adsp napoli 1
16 gennaio 2026, Aggiornato alle 11,46
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Politiche marittime 16/01/2026

Torre del Greco, via al progetto di formazione scuola-lavoro con la Capitaneria

L'iniziativa nata in sinergia con l'Istituto Superiore "Cristoforo Colombo" della città vesuviana


È stato ufficialmente avviato presso la sede della Capitaneria di Porto di Torre del Greco il progetto di Formazione Scuola-Lavoro per l'anno accademico 2025-2026. L'iniziativa, nata in sinergia con l'Istituto Superiore "Cristoforo Colombo" di Torre del Greco, ha l'obiettivo di garantire agli studenti un ingresso consapevole e altamente qualificato nel settore marittimo, integrando il percorso scolastico con strumenti pratici e competenze tecnico-operative di alto profilo.

Il progetto, regolato da una specifica convenzione, coinvolge quest'anno circa 40 studenti delle classi quinte (indirizzo Coperta). Per il periodo che va da gennaio a marzo avranno l'opportunità di formarsi a stretto contatto con il personale militare e civile della Capitaneria vivendo la realtà quotidiana dell'Autorità marittima.

Per suggellare l'avvio della convenzione, il capo del Compartimento Marittimo di Torre del Greco Angelo Labella ha ricevuto il dirigente scolastico Pasquale Mirone unitamente ad una folta rappresentanza degli allievi del nautico, veri protagonisti del progetto FSL, per illustrare brevemente la modalità didattico-formativa pensata per favorire un ingresso consapevole degli studenti nel contesto operativo e lavorativo del cluster marittimo.
 

Tag: guardia costiera

Articoli correlati

Accordo tra Propeller di Napoli e Touring Club Italiano

Corpo Sanitario Militare Marittimo: concorso per tre guardiamarina

Bullismo e violenze sessuali in ambito marittimo, i nuovi codici di formazione Imo

Pesca illegale, dall'Ue un nuovo certificato digitale per proteggere la biodiversità

Accordo libero scambio UE–Mercosur: approvazione ok per Confitarma d'intesa con Ecsa

Cyber-attacchi alle navi, circolare del Mit per rafforzare la sicurezza

Accademia Navale, per il concorso Allievi prorogati i termini

L'Adsp di Gioia Tauro taglia le tasse di ancoraggio

Filiera ittica, Guardia Costiera sequestra in Campania 9 tonnellate di prodotto