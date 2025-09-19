|
Torre del Greco, avvicendamento al vertice della Capitaneria

Passaggio di consegne tra il capitano di fregata Leonello Salvatori e il capitano di fregata Angelo Labella


Si è svolta ieri a Villa Campolieto ad Ercolano la cerimonia di avvicendamento al vertice della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, con il passaggio di consegne tra il capitano di fregata (CP) Leonello Salvatori e il capitano di fregata (CP) Angelo Labella.

Salvatori lascia il comando per assumere un nuovo incarico presso il Reparto Ambientale Marino del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dove continuerà a operare a tutela dell'ambiente marino e costiero. Labella arriva dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. Nell'ambito del Secondo Reparto del Corpo, si è occupato di protezione di dati personali, prevenzione della corruzione e interrogazioni parlamentari. A presiedere la cerimonia, il contrammiraglio (CP) Gaetano Angora, direttore marittimo della Campania.

Erano presenti alla cerimonia i gonfaloni dei Comuni di Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano, oltre ai sindaci dei comuni costieri, i procuratori delle Procure della Repubblica di Torre Annunziata e Benevento, i vertici delle forze di polizia e delle polizie locali e i presidi degli Istituti scolastici dei comuni di competenza, insieme ad altre autorità civili, militari e religiose.
 

