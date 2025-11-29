|
adsp napoli 1
29 novembre 2025, Aggiornato alle 09,18
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture - Personaggi 27/11/2025

Tirreno Centrale, Giuseppe Grimaldi confermato segretario generale dell'AdSP

La decisione è arrivata nella seduta di lunedì 24 novembre del comitato di gestione su proposta del presidente Eliseo Cuccaro

Giuseppe Grimaldi

Il comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha confermato all'unanimità Giuseppe Grimaldi nel ruolo di Segretario Generale. La decisione, arrivata nella seduta di lunedì 24 novembre su proposta del presidente Eliseo Cuccaro, rinnova il mandato avviato nel maggio 2021.

In questi anni Grimaldi ha guidato il coordinamento strategico dell'Ente e supervisionato i processi organizzativi, contribuendo – secondo il Comitato – a un percorso di consolidamento della governance e di crescita operativa dei porti del sistema tirrenico. La conferma punta a garantire continuità amministrativa e stabilità gestionale, considerati asset fondamentali per la competitività dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.

«Ringrazio per la fiducia rinnovata – ha dichiarato Grimaldi –. È un grande onore e al tempo stesso una responsabilità che intendo portare avanti con determinazione. Continuerò a lavorare con la Segreteria tecnico-operativa per sostenere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività dei nostri scali, mettendo al centro sicurezza, sostenibilità e crescita del sistema portuale».

Tag: porti - napoli

Articoli correlati

In memoria di Francesco Nerli: il ricordo dei sindacati a 5 anni dalla scomparsa

Adriatico Meridionale, a Barletta accordo con la IP per demolire i vecchi serbatoi

Autotrasporto, nel porto di Amburgo facilitato l'accesso dei camion elettrici

Livorno, avviata nel porto una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Porti, costituito a Venezia il comitato di gestione

Una nuova maxi gru alla Salerno Container Terminal

Darsena Europa, Gariglio: "Fondamentali la colmata e le ferrovie"

Pasquale Legora de Feo bissa la presidenza di Uniport

A Napoli cambio al vertice della Capitaneria di porto