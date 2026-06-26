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Infrastrutture 26/06/2026

Terminal intermodali: nasce PSA Padova

PSA Intermodal Italy e Logtainer hanno firmato un accordo con l'interporto della città veneta


PSA Intermodal Italy e Logtainer hanno firmato con Interporto di Padova l'accordo definitivo per la fase di realizzazione del progetto del terminal intermodale di Padova, segnando il passaggio dall'aggiudicazione della gara - ottenuta nel dicembre 2025 - all'esecuzione del progetto. L'accordo prevede la costituzione della nuova società "PSA Padova", che guiderà l'ulteriore sviluppo e la gestione del terminal.

L'iniziativa mira a rafforzare ulteriormente il ruolo di Padova come hub logistico strategico all'interno dei principali corridoi europei del trasporto merci e dell'intermodalità, in linea con la strategia Node-to-Network (N2N) di PSA, migliorando la connettività tra terminal interni, porti marittimi e reti di trasporto internazionali.

In base alla nuova struttura, PSA Intermodal Italy assumerà un ruolo di primo piano in PSA Padova, con una quota di maggioranza e la responsabilità operativa. Interporto Padova manterrà una partecipazione di minoranza, garantendo un forte radicamento territoriale e il continuo allineamento strategico del terminal con il sistema logistico regionale: il progetto – grazie al network globale di porti, terminal inland e soluzioni logistiche sviluppati dal Gruppo PSA –introdurrà a Padova un approccio integrato alla gestione dei flussi logistici; grazie alla propria esperienza nel trasporto multimodale e nelle attività ferroviarie in Italia, Logtainer contribuirà al potenziamento dell'offerta di servizi intermodali, favorendo una maggiore efficienza e competitività del terminal.

Concepito per valorizzare intermodalità, efficienza e sostenibilità, il progetto consentirà una migliore integrazione tra le reti ferroviarie, stradali e portuali, sosterrà la crescita dei traffici merci sulla piattaforma di Padova e contribuirà allo sviluppo di una logistica dell'entroterra più efficiente e sostenibile: PSA Padova consoliderà inoltre il ruolo strategico del Veneto nel sistema logistico del Nord-Est e nel più ampio scenario logistico europeo.

Padova rappresenta un investimento strategico grazie al significativo potenziale di crescita del terminal, alle sue infrastrutture avanzate e ai consolidati collegamenti con le Reti Transeuropee di Trasporto (TEN-T). In qualità di nodo chiave di connessione tra terminal interni, porti marittimi e corridoi internazionali, Padova contribuisce a rafforzare l'eccellenza dell'ecosistema logistico di PSA in Italia, consolidando la strategia Node-to-Network del Gruppo PSA. Questo approccio favorirà una maggiore competitività, efficienza e sostenibilità a beneficio delle imprese italiane e delle catene di approvvigionamento dell'intero Nord-Est.

Tag: interporti

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