03 settembre 2025
Logistica 01/09/2025

Tecnologia navale, joint venture tra Wallenius Marine e ABB

Obiettivo dell'iniziativa è il miglioramento delle prestazioni delle flotte, con conseguente riduzione del consumo di carburante e delle emissioni


La Wallenius Marine del gruppo svedese Soya e la svizzera ABB hanno annunciato la costituzione di una joint venture con l'obiettivo di accelerare il lancio di una piattaforma tecnologica per supportare il settore del trasporto marittimo basata sull'esperienza del gruppo svizzero nelle tecnologie navali e sulle competenze di Wallenius Marine nel campo della gestione delle navi e delle loro performance. 

Obiettivo dell'iniziativa è il miglioramento delle prestazioni delle flotte, con conseguente riduzione del consumo di carburante e delle emissioni. Jesper Lögdström, in precedenza responsabile Performance Management di Wallenius Marine, è stato nominato amministratore delegato della nuova joint venture Oversea con sede a Stoccolma.
 

