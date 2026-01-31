|
adsp napoli 1
31 gennaio 2026, Aggiornato alle 18,15
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori - Politiche marittime 31/01/2026

Tassazione marittimi, Confitarma: "Occupazione a rischio per posizione Agenzia delle Entrate"

Il presidente Zanetti lancia un allarme in riferimento alla risposta n.10 del 2026 con la quale l'organismo dello Stato mette in discussione i consolidati criteri applicativi adottati finora in materia

Mario Zanetti

Il presidente di Confitarma Mario Zanetti lancia un allarme in riferimento alla risposta n.10 del 2026 con la quale l'Agenzia delle Entrate mette in discussione i consolidati criteri applicativi adottati finora in materia di tassazione dei redditi percepiti dai marittimi italiani imbarcati su navi di bandiera estera. "La recente posizione dell'Agenzia - spiega Zanetti - rischia di produrre pesanti ripercussioni sull'occupazione dei marittimi italiani. Per questo Confitarma è già attivamente impegnata in tutte le sedi istituzionali competenti affinché venga rapidamente ristabilita un'interpretazione coerente, certa e in linea con le precedenti posizioni espresse dall'Agenzia stessa".

La pronuncia, che smentisce quanto sostenuto in precedenza sul medesimo tema dalla stessa Agenzia, mette in discussione la modalità di calcolo della soglia temporale prevista dalla legge, pari a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, al raggiungimento della quale scatta l'esenzione Irpef, in presenza - del tutto fisiologica - di una pluralità di imbarchi non consecutivi e spesso a cavallo di due anni solari.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate apre così uno scenario inatteso di forte incertezza interpretativa, che rischia di compromettere comportamenti finora adottati in piena coerenza con le precedenti indicazioni fornite dalla stessa Agenzia e di mettere a rischio l'occupazione dei lavoratori marittimi italiani.

Tag: confitarma

Articoli correlati

Laura DiBella nominata presidente della Federal Maritime Commission

Confitarma e ForMare presentano la terza edizione del Master Executive in Shipping Management

Stati di bandiera, ICS pubblica il report sulle performance

Grandi Navi Veloci prende in consegna "Gnv Aurora"

Corsica Sardinia ne cerca 150 tra Macchina, Camera e Cucina

Costa Crociere amplifica le meraviglie del mare

Port fee in Campania, si torna a discutere dell'indennizzo logistico

Benessere mentale dei marittimi, un fattore di sicurezza: lo studio

Cold ironing, Assarmatori: "Bene decreto del Mit per agevolazioni su energia usata in porto"