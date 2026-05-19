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Armatori - Politiche marittime 19/05/2026

Tariffe trasporto merci, la Cina multa nove compagnie

Tra le aziende sanzionate figurano MSC, Cma Cgm e Hapag-Lloyd

(Ph: Lloyd's List)

Il ministero dei Trasporti cinese ha annunciato di aver inflitto sanzioni a nove compagnie di navigazione internazionali specializzate nel trasporto di container, nonché a sette operatori di trasporto marittimo non navale nazionali, per presunte violazioni delle tariffe di trasporto. Il ministero, spiega The Maritime-Executive, ha affermato che le compagnie dovrebbero considerare questo provvedimento come un monito per migliorare i propri sistemi.

Tra le compagnie di navigazione individuate come leader del settore figurano MSC, Cma Cgm, Hapag-Lloyd, Ocean Network Express ed Evergreen Karine. Nell'elenco delle violazioni sono stati inclusi anche vettori più piccoli, tra cui Wan Hai Lines, SM Line, Emirates Shipping e TS Lines, nonché, come detto, i sette Non-Vessel Operating Common Carrier che forniscono servizi di spedizione simili a quelli dei vettori tradizionali, ma non possiedono una propria flotta di navi.

Il ministero ha riferito di aver condotto ispezioni nei porti di Guangzhou, Qingdao e Ningbo nei mesi di agosto, settembre e novembre 2025. Ha inoltre precisato che l'attenzione si è concentrata sull'attuazione delle procedure di presentazione delle tariffe di trasporto da parte delle compagnie. Le aziende citate avrebbero "violato le normative, tra cui la mancata compilazione delle procedure di presentazione delle tariffe di trasporto o la presenza di discrepanze tra le tariffe di trasporto effettive e i prezzi dichiarati".
 

Tag: armatori

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