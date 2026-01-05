|
Sviluppo digitale, l'AdSP del Mare di Sicilia Orientale vara il Piano triennale

Particolare attenzione è dedicata al miglioramento dei servizi informatici rivolti agli operatori portuali e stakeholder


L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha approvato poco prima delle festività natalizie il Piano Triennale per l'Informatica 2025-2027, redatto in conformità alle Linee guida e alle direttive dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid). Il Piano definisce obiettivi, azioni e strumenti finalizzati a rendere più efficiente l'azione amministrativa e a migliorare in modo significativo la qualità dei servizi offerti all'utenza, in un'ottica di trasparenza, interoperabilità e sicurezza.

Particolare attenzione è dedicata al miglioramento dei servizi digitali rivolti agli operatori portuali e stakeholder, con l'obiettivo di garantire un accesso sempre più semplice, intuitivo e sicuro alle informazioni e ai servizi dell'Autorità. Il Piano promuove l'utilizzo di strumenti digitali interoperabili, l'integrazione con le piattaforme nazionali e l'adozione di standard tecnologici condivisi, in linea con il modello di amministrazione digitale delineato a livello nazionale. Il Piano pone inoltre le basi per il rafforzamento della sicurezza informatica, della protezione dei dati e della continuità operativa

