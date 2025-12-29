|
30 dicembre 2025, Aggiornato alle 16,31
Armatori 29/12/2025

Suez, tornano le navi Maersk e Cma Cgm

Primi transiti per le due grandi compagnie dopo circa due anni di stop causati dagli attacchi Houthi

(Ph: Suez Canal)

"Una nuova fase per il ritorno delle portacontainer". L'Autorità del Canale di Suez ha commentato così i primi transiti di navi delle flotte Maersk e Cma Cgm lungo la via d'acqua egiziana, dopo circa due anni di stop causati dai continui attacchi missilistici ai convogli giunti dalle coste dello Yemen ad opera dei ribelli Houthi.

Il pericolo nel Mar Rosso sembra cessato, ma per le compagnie si tratta ancora di una fase sperimentale. Maersk lo ha infatti confermato annunciando che la Maersk Sebarok (6.648 teu) ha completato il transito tra il 18 e il 19 dicembre. La nave è impiegata su una rotta tra la costa orientale degli Stati Uniti e la costa del Golfo per l'India, con scali a Port Tangier e in Arabia Saudita.

La Cma Cgm Jaques Saade (23.000 teu) ha invece effettuato il transito verso sud il 23 dicembre. La portacontainer era salpata da Tangeri Med diretta a Port Klang, in Malesia. In direzione nord, ha infine attraversato Suez la Cma Cgm Adonis (15.536 teu), partita da Singapore. 
 

